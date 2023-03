Defensora de la Ciutadania en la presentació de la Memòria 2022: «La humanització de l’Administració és una part inseparable de la bona gestió»

Aquest dimarts, 28 de març, a la sala de plens de l'Ajuntament de Palma, s'ha presentat la Memòria 2022 per part de la Defensora de la Ciutadania, Anna Moilanen Jaakola. Per aquest motiu, s'ha realitzat un ple extraordinari on el batle de Palma, Jose Hila, li ha donat la benvinguda i la paraula a la Defensora de la Ciutadania.

Anna Moilanen, abans de presentar la setena memòria, des que va ser nomenada defensora l'agost del 2016, ha agraït la presència dels assistents, la confiança de la ciutadania i la col·laboració de les àrees municipals. A continuació ha comentat: «El 2022 no ha estat un any més; hem viscut, i encara vivim, moments difícils, de canvis importants per a la societat, per a les administracions públiques i, per tant, també per al nostre Ajuntament. Sense cap dubte, tenen a veure amb la necessària transformació de l’Administració, més moderna però sempre inclusiva, on cap ciutadà es pugui sentir desatès o quedi pel camí».

La Defensora ha exposat els quatre principals blocs temàtics sorgits dels expedients traslladats a les diferents sessions de la Comissió Especial de Reclamacions i Suggeriments del Ple. Va començar amb la cita prèvia:

Moilanen ha afegit: «La cita prèvia encara avui és una qüestió de sort, i no una eina d’organització, per agilitzar els serveis i garantir l’atenció, com hauria de ser. Les línies telefòniques sovint estan saturades, amb l’agreujant que en molts de casos l’única via de contacte és per canals digitals, amb el que això suposa per a la ciutadania sense competències digitals. Probablement aquestes dinàmiques venen heretades de la pandèmia, que no ens ha ajudat en aquest aspecte i, si abans era justificable per les circumstàncies sanitàries, ara per ara ja no té sentit. Circumstàncies que es produeixen en totes les administracions».

La Defensora ha continuat amb la digitalizació de l’Administració: «És un fet, la digitalizació ja és aquí i ha arribat per a quedar-se. Com a defensora hi estic d’acord, una digitalització ben plantejada ofereix moltes oportunitats de millora de la gestió, però la ciutadania, com a persona física, no pot ser obligada a la via digital. La Llei 39/2015, en el seu article 14.1 deixa molt clar que les persones tenen el dret de triar en cada moment com relacionar-se amb l’Administració, per la via digital o presencial. No obstant, la realitat que ens trobam ens mostra que no sempre és possible triar per part de la ciutadania i que l’Administració obliga sense pal·liatius a relacionar-s’hi exclusivament per via digital. O t’hi relaciones per canals electrònics o no t’hi relaciones. Així la ciutadania queda en molts de casos exclosa per part dels serveis municipals, fins i tot per a poder accedir a determinades ajudes».

Moilanen també ha comentat els problemes detectats pels ciutadans que prefereixen la via digital: «Es troben amb una normativa que està més avançada que la realitat de les administracions, que no hi estan tècnicament preparades. Igualment, ens trobam amb entrebancs diversos en la gestió en línia que no faciliten la tramitació per via digital. O no es trobem funcionaris o personal que atengui la ciutadania en les primeres passes de tramitació en la via digital».

El tercer bloc exposat per la Defensora ha estat sobre els recursos humans i materials: «Les mancances de recursos tenen un impacte directe en la qualitat del servei a la ciutadania i, fins i tot, en vulneració de drets. És un fet que hi ha necessitats desateses que tot plegat dificulten el treball del funcionariat, que afecten les condicions laborals, originen saturació dels serveis municipals, dilaten les tramitacions en el temps, generen situacions de silenci administratiu injustificables i produeixen situacions que provoquen impunitat i indefensió. Caldria fer un estudi holístic de la situació per a fer les inversions necessàries i per a encertar en la distribució de recursos».

Anna Moilanen ha acabat els grans blocs parlant de la necessària humanització de l’Administració: «Una administració digitalitzada, només digital, podria caure en actituds excloents i tecnòcrates on la vulneració de drets podria justificar-se com el raonable preu de la transformació, però això des d’un punt de vista de drets és inadmissible. La humanització de l’Administració, entesa com una entitat formada per persones i al servei de persones, ha de traslladar els valors i les capacitats humanes de tot el personal a la gestió administrativa i a l’atenció a la ciutadania. Valors com solidaritat, empatia, dignitat, escolta... no poden ser paraules buides per a un ajuntament com el nostre. La humanització de l’Administració és una part inseparable de la bona administració».

La Defensora ha continuat la presentació de la Memòria 2022 detallant algunes dades més concretes de les reclamacions de la ciutadania: «L'any 2022 s’han treballat 543 expedients, dels quals se n’han resolt el 83,4% a favor de la ciutadania, 6 de cada 10. Des de l'Oficina de la Defensora ens resistim a considerar com a resolts els nostres expedients quan les àrees encara no han resolt el problema. En tenim exemples molt clars, com ara la situació de barriades vulnerables com el Camp Redó, renous o aspectes relacionats amb l’accessibilitat; per exemples, el cas de l’ascensor de la plaça Major, que s’arrossega des de 2008, o les limitacions per accedir a un servei de taxis adaptat».

Moilanen ha acabat citant les reunions i trobades duites a terme amb la ciutadania, entitats públiques i privades, amb les àrees municipals i diverses comissions, les causes i reivindicacions a les que es varen sumar, així com la intervenció en el Congrés Internacional de Defensories Locals a Madrid i la participació a la Taula Social del Joc del Consell; també les col·laboracions amb el Fòrum de Síndics de Catalunya, la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, o la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, entre d'altres.

Anna Moilanen ha conclòs la seva intervenció com l'havia començat: agraint totes les col·laboracions a la institució de la Defensora al llarg del 2022, i ha afegit: «Em permet recordar, a totes i tots, la responsabilitat que tenim participant en els espais democràtics guanyats en les darreres dècades, perquè això serà, en moments de canvi com el que vivim, determinant en la construcció del nostre futur».