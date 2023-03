Fa mesos que al municipi de Palma s’ha treballat per a fer pública la realitat de la segregació escolar, una problemàtica que afecta pràcticament la totalitat del nostre sistema educatiu. En aquest treball, membres de les comunitats educatives del municipi s'han constituït en la Xarxa contra la segregació escolar a Palma.

La feina desenvolupada per la Xarxa es pot resumir en dos eixos:

D’una banda, s’ha mirat d’aplegar famílies i docents que estan preocupades per aquesta problemàtica o que veuen com un repartiment poc inclusiu de l’alumnat amb més necessitats de tipus educatiu o socioeconòmic afecta la feina que es fa a les escoles, creant un mapa escolar amb escoles de primera, segona i tercera categoria.

D’altra banda, s’ha fet una feina d’informació, d’anàlisi i de denúncia pública d’aquesta realitat enviant comunicats de premsa i participant d’entrevistes a diferents mitjans de comunicació.

S’han publicat dades com que la segregació escolar afecta el 97% de les escoles finançades amb fons públics de Palma; que el 22% de centres educatius de Palma -una cinquena part- matriculen alumnat NESE per damunt del que marca la normativa; que el 78,5% d’aquests centres són de titularitat pública i el 21,5% de titularitat concertada; que hi ha casos en els quals la diferència de matrícula d’alumnat NESE (Necessitats Específiques de Suport Educativa) la mateixa zona escolar supera el 40 i el 50% quan la normativa indica que no s’hauria de superar el 10%.

«Tot i la gravetat d’aquestes dades que en cap cas han estat refutades per part de la Conselleria d’Educació, la realitat és que no hi ha hagut cap resposta ni moviment al respecte per part de la Conselleria. Tampoc l’Ajuntament de Palma ni la seva regidoria d’Educació han agafat el missatge ni cap responsabilitat en acabar amb aquesta injustícia que afecta el nostre sistema escolar», han explicat.

Arribats a aquest punt, des de la Xarxa contra la segregació escolar a Palma veuen necessari «implicar més comunitats educatives i entitats en aquesta demanda per a acabar amb la segregació escolar al nostre municipi, primera passa per a poder parlar d’educació inclusiva».

Per això, han fet públic un manifest i fan una crida a escoles, instituts, associacions, sindicats de Palma a subscriure’l. «Perquè davant de la inacció dels dirigents polítics, la suma de les nostres veus ha de servir de recordatori i d’exigència per una política inclusiva real i no de cara a la galeria», assenyalen.

El manifest és un text senzill que en una primera part defineix el que és la segregació escolar i diu quines són les seves conseqüències. A continuació recorda amb dades quina és la magnitud de la segregació escolar a Palma i com aquesta realitat incompleix la normativa d’escolarització. Per a acabar, el text fa nou propostes concretes d’actuacions per a revertir aquesta situació i per a acabar amb la segregació escolar a Palma. S’exigeix que la Conselleria d’Educació i l’Ajuntament de Palma es posin al capdavant d’un canvi que ja ha de començar en el procés d’escolarització que començarà aproximadament d’aquí a dos mesos.

El manifest es pot trobar al web xarxacontralasegregacio.cat. Les escoles, instituts, associacions i altres entitats que es vulguin adherir, ho poden fer enregistrant-se en aquesta pàgina.

En el moment de fer públic el text el manifest ja ha estat signat per 15 escoles i instituts de Palma, 5 associacions de famílies i la FAPA Mallorca, 2 sindicats de l’àmbit educatiu i una associació de veïns.