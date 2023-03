Cort presenta una nova web per incentivar l'ús dels parcs i les zones verdes de Palma

La tinent de batle d'Infraestructures i Accessibilitat, Angélica Pastor ha presentat aquest dimarts una nova plana web que s'ha creat amb l'objectiu de proporcionar a la ciutadania informació accessible i intuïtiva sobre tots els parcs de Palma.

Aquesta nova web conté un total de 212 fitxes i informa del total de parcs que hi ha Palma, els situa al mapa segons el Districte i la ubicació i disposa també d'un desplegable per localitzar aquells parcs als quals hi ha determinats serveis com ara petanca, jocs infantils, jocs bio saludables, papereres, zones d'oci caní, cal·listènia, bancs o zones esportives. A més, també aporta informació sobre els horaris de cada parc i imatges dels espais que s'han anat renovant.

Pastor ha explicat que la idea sorgeix «de les conversacions que s'han anat tenint amb veïns i veïns, mares i pares i escoles que reclamaven una guia on tenir tota la informació centralitzada» La tinent de batle ha recordat que «tota la inversió que hem fet es veu reflectida a la web i el que volem és incentivar l'ús dels espais públics, no sempre hem de pagar per gaudir de l'oci amb els nostres infants, i volem que els parcs i les zones verdes de Palma es gaudeixin al màxim».

Aquesta iniciativa s'emmarca en el conjunt d'actuacions que l'àrea d'Infraestructures ha realitzat durant els darrers anys a través del pla renove de parcs, que han sumat una inversió total des de l'any 2021 que suma 11.034.782 euros.

Pastor ha avançat que aquest pròxim dimecres «la Junta de Govern aprova una inversió de 109.926 euros per millorar la plaça de Cala Moreia, a la barriada de Son Cladera, i a més estam acabant la licitació de la plaça de s'Indioteria i la renovació de la plaça Rosa Bueno», ha conclòs la tinent de batle.