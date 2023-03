Un grup de ciutadans es reunirà amb Cort per tal de garantir els drets i la seguretat dels vianants

El pròxim dilluns, 13 de març, al quarter de Sant Ferran de Palma, on està ubicada la seu de la regidoria de mobilitat, representants de la campanya 'Patinetes y Bicis a Raya' mantindran una reunió amb els responsables Cort per tal de fer-los arribar una «sèrie de suggeriments per garantir la seguretat dels vianants sobre les voravies, espais de vianants i zones verdes».

Segons han dit aquest dissabte els responsables de la campanya: «Posarem en evidencia la gravetat del problema i exigirem eficàcia en la vigilància, propostes viables i modificacions d'alguna norma».

Segons la plataforma «per solucionar un problema que afecta la seguretat i integritat física de les persones, el primer que s'ha de fer és reconèixer la gravetat del problema i reconèixer els drets dels vianants».

En aquest sentit, el seu objectiu és «erradicar bicis i VMP de voravies i espais de vianants per recuperar la tranquil·litat de caminar sense por ni risc».