La Comissió de Memòria Democràtica insta Cort a evitar «qualsevol acte d'embelliment» de la Feixina

La Comissió de Memòria Democràtica ha enviat un comunicat a l'Ajuntament de Palma pel qual recomanen evitar «qualsevol acte públic d'embelliment» del monument de la Feixina, amb la finalitat de «preservar la dignitat de les víctimes del franquisme i de les seves famílies», i en el qual demanen que la il·luminació es mantingui en la font i no sobre l'estructura. La Comissió recorda que el monument és un element arquitectònic aixecat en la dictadura franquista sota la premissa d'honrar la tripulació del vaixell de guerra Baleares, que causà fatalitats enormes en el bàndol republicà.

Per tant, el monument «constitueix el màxim exponent simbòlic a les Illes de glorificació del règim dictatorial que va sofrir el país durant gairebé 40 anys» i, per aquest motiu, es troba inclòs en el Cens de simbologia franquista impulsat per la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtic de 2018. En aquest sentit, la Comissió ha considerat que un monument de característiques «antidemocràtiques», més enllà de manteniments puntuals per a garantir la seguretat ciutadana, «no hauria de disposar de cap mena d'enaltiment».