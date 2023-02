'Pisos contenidor’, la proposta de l'Ajuntament de Palma per a fer front al problema de l'habitatge

Segons ha avançat IB3 Notícies, l'Ajuntament de Palma planeja instal·lar 'pisos contenidor' per a fer front a la crisi d'habitatge de la ciutat.

Es tracta d'un tipus d’allotjaments que ja s'han posat en marxa a la ciutat de Barcelona a partir de contenidors marítims reciclats. Segons ha remarcat la regidora de Model de Ciutat, Neus Tuyol, serien habitatges de caràcter temporal pensats per a col·lectius amb dificultats per a l'accés a l'habitatge. A més, ha assegurat que la normativa urbanística permetria aquest tipus d'habitatge.

Barcelona va instal·lar aquest tipus d'habitatges l'any passat i l'Ajuntament preveu que siguin ocupats per un període de dos anys fins que els residents puguin trobar una millor solució residencial.

Com es finançarien aquests 'pisos contenidor'?

Segons expliquen, es podrien finançar a partir de la venda de solars a altres barris, com per exemple al barri més car de Palma: Son Vida.

El PP de Palma ho considera una idea «desgavellada»

El president del PP de Palma, Jaime Martínez, ha criticat que Neus Truyol hagi proposat com a mesura per a solucionar el problema de l'habitatge l'ús de «contenidors o barracons».

Martínez ha valorat que es tracta d'una idea «desgavellada» que s'ha començat a aplicar a Barcelona i ha lamentat que, una vegada més, Hila i els seus socis prenguin com a model de referència la batlessa de Barcelona, Ada Colau.

«En vuit anys, no han fet res i ara, a menys de quatre mesos de les eleccions, volen fer veure que no han estat aturats mentre els problemes s'acumulaven a Palma. No ho han sabut gestionar, perquè no saben quin és el model de ciutat que volen ni allò que els palmesans necessiten. Que l'esquerra vulgui ficar la gent a viure en barracons o contenidors constata el fracàs de les polítiques d'habitatge i és un despropòsit», ha explicat Martínez.