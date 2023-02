L'Ajuntament de Palma mantendrà la il·luminació de la Feixina

L'Ajuntament de Palma mantendrà la il·luminació blanca al monòlit de la Feixina, ja que, segons el batle, José Hila, no poden deixar «la font a les fosques», tot i que ha insistit que la voluntat de l'equip de govern és enderrocar el monument per les connotacions franquistes.

Així s'ha expressat el batle preguntat per aquesta qüestió durant una roda de premsa, on ha reiterat que el fet que el monòlit s'il·luminés amb colors va ser degut a un error tècnic en el sistema.

«No volem il·luminar de colors el monòlit», ha asseverat Hila, qui ha apuntat que la Feixina «té el mateix sistema d'il·luminació de fonts» que la resta de la ciutat.

Normalment la il·luminació LED és de color blanc i així es mantendrà, si bé aquest dimarts des de MÉS i Podem advocaven per retirar la il·luminació del monument. La regidora de MÉS-Estimam Palma Neus Truyol va matisar que estan d'acord amb il·luminar el parc -per a garantir que sigui un espai segur- i la font, però no el monòlit.

En conjunt, Hila ha considerat «una mica exagerat» l'enrenou generat per la il·luminació, i ha assenyalat que va parlar amb els representants de Memòria de Mallorca per a explicar què ha passat i «ho varen entendre perfectament».