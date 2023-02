MÉS per Palma aposta per «barris i pobles de proximitat»

MÉS per Palma ha iniciat aquest dissabte al barri d'Arxiduc-Plaça de Toros-Son Oliva les paradetes informatives per explicar les propostes electorals per als barris i pobles de Palma. El partit ecosobiranista aposta per «barris i pobles de proximitat» que donin respostes «a les diferents crisis i a les necessitats de les persones que hi viuen i per la ciutat dels 15 minuts».

«El barri o poble ideal que imaginam a MÉS per Palma és aquell que es preocupi per la seva gent i no només per qui arriba en avió o creuer», ha explicat la cap de llista de MÉS per Palma a les pròximes eleccions municipals, Neus Truyol. «Barris i pobles per conviure. Barris i pobles per fer comunitat», ha assegurat.

En aquest sentit, el número 2 de la formació ecosobiranista a Palma, Miquel Àngel Contreras, ha explicat que MÉS per Palma aposta per barris i pobles «que cobreixin les necessitats quotidianes de les persones que hi viuen, que estiguin dotats de les infraestructures, equipaments i serveis bàsics, on hi hagi comerç de proximitat i on es fomenti les relacions entre veïnats i veïnades».

Així, el partit aposta per «barris i ciutats de proximitat que donin respostes a les diferents crisis (climàtica, social i econòmica) i a les necessitats de persones que hi viuen, com l'aposta per l'urbanisme amb perspectiva de gènere, la mobilitat sostenible i espais verds, equipaments educatius, culturals i de lleure, espais per a gent gran, la protecció de l'habitatge o mesures de seguretat mitjançant el reforç de la figura de policia de barri».

El partit també aposta per la ciutat dels 15 minuts, garantint que tothom disposi d'espais lliures verds, d'un centre de salut, de l'escola, el centre de dia, la biblioteca o el casal de barri amb desplaçaments de menys de 15 minuts des del seu domicili.

A més, el partit ecosobiranista proposa mesures com l'ampliació del programa de patis oberts, permetent l'ús dels centres escolars durant els horabaixes per a activitats veïnals i comunitàries; la implantació de zones de baixes emissions, per millorar la seguretat i reduir la contaminació de renous i fums; la millora de les voreres per a guanyar arbrat i vegetació als carrers i més espai per a vianants; millorant la mobilitat sostenible amb l'ampliació de la xarxa dels carrils bici o l'ampliació de la xarxa de bus nocturn per tal que arribi a tots els barris i pobles de Palma.

Així també, MÉS aposta per augmentar el nombre i la distribució dels contenidors de matèria orgànica, garantir la figura de policia de barri, per a facilitar la resolució de conflictes veïnals; per l'impuls de les taules d'entitats dels barris com a espais de participació, cohesió social i per dotar de competències pròpies als districtes; per la millora de l'eficiència de l'enllumenat públic i l'eliminació dels 'punts foscos'; així com per implementar la rehabilitació energètica a escala de barriada, fent les llars més eficients, sostenibles i confortables, i per l'impuls de l'autoconsum compartit fomentant la sobirania energètica.

A més, la formació ecosobiranista planteja mesures i propostes específiques per a cada barriada i poble de Palma partint de les necessitats del veïnat i resultants del treball conjunt amb les associacions i entitats socials de les barriades durant aquests anteriors mesos. «Hem fet molta feina, però sabem que hem de fer molt més», ha assegurat Truyol.

Les paradetes continuaran a Es Secar de la Real, Camp Redó-Cas Capiscol, Bons Aires, Centre, Es Fortí-Camp d'en Serralta, Gènova, Santa Catalina-Es Jonquet, La Vileta, Son Rapinya, Son Espanyolet, Pere Garau, Hostalets-Marquès de la Fontsanta, El Molinar, El Vivero, Rafal Vell o a Ses Veles-Nou Llevant, entre altres.