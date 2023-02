La CUP-Crida per Palma clama per un habitatge digne al Nou Llevant

La CUP-Crida per Palma escalfa motors de cara a les eleccions municipals d'aquest 2023 posant damunt la taula una de les problemàtiques clau de Palma: l'habitatge. 'Obrim camí per un habitatge digne' era el lema d'una trobada destinada a encarar dita problemàtica cercant línies d'acció tant dins com fora de les institucions. «Anem consolidant un model de ciutat neoliberal, col·lapsat i inassequible per a les majories populars d'aquesta ciutat» ha dit Jerònia Bonnín, candidata de la formació municipalista que ha obert l'acte celebrat aquest dissabte al casal de barri de Nou Llevant.

El desembre passat, la CUP-Crida per Palma presentava les dues cap de llista que encapçalaran la seva cursa electoral, Sara Barceló i Jerònia Bonnín. «En els darrers temps, Nou Llevant ha esdevingut un paradigma de l'especulació immobiliària per part de promotores de luxe, de la malversació de terrenys públics i, en definitiva, de la gentrificació que expulsa a les classes populars dels barris per entregar-los a capitals estrangers» ha explicat Bonnín durant l'acte.

A la trobada hi han participat Miquel Duran, activista del moviment per l'habitatge a Palma; Júlia Vigó, regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Sitges per la CUP; i Jerònia Bonnín, com a candidata de la CUP-Crida per Palma.

En acabar, s'ha realitzat al barri una acció de denúncia amb cartells amb lemes com 'Nou Llevant en venda des de 5.000 euros/m2' o 'Barri en venda, pisos entre 460.000 i 2.500.000 euros'. «Per la CUP-Crida per Palma l'habitatge serà un punt central que guiarà les nostres polítiques municipals; cal declarar l'estat d'emergència habitacional i prendre mesures com ampliar el parc públic d'habitatge i limitar el preu del lloguer», ha conclòs Bonnín.