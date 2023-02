Francesc Dalmau: «Ha d'existir un pacte d'estat sobre mobilitat»

El tinent de batle de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de Palma, Francesc Dalmau, ha explicat aquests dies el model de mobilitat de Ciutat en el marc del 'VII Encuentro de Ciudades' organitzat per la Direcció General de Trànsit a Valladolid i al qual hi han participat 40 ponents de fins a 164 ajuntaments diferents.

Dalmau ha recordat que Palma va aprovar fa sis mesos el Pla Urbà de Mobilitat Sostenible (PMUS) que marca les línies de la mobilitat de la ciutat fins a l'any 2030 i contempla un increment dels espais per a caminar i fer servir la bici i el bus per a realitzar desplaçaments diaris. «Som la vuitena ciutat d'Espanya i durant aquests anys hem fet feina per millorar el transport públic i dur a terme accions per tal que el vianant guanyi protagonisme en una ciutat com Palma que forma part de l'Espanya que s'omple de població», ha dit. En aquest sentit, Dalmau ha aprofitat per reclamar que hi ha d'haver «un pacte d'estat» sobre la mobilitat.

Intercanvi d'experiències

A més de la jornada d'aquest divendres, amb diferents taules rodones sobre temàtiques actuals com ara les Zones de Baixes Emissions, la distribució urbana de mercaderies o el transport públic i la seguretat viària, durant aquests dies Francesc Dalmau i la directora general de l'àrea, Irene Nombela, han visitat i compartit experiències amb el regidor de Mobilitat i Espai Urbà de Valladolid, Luis Ángel Vélez, sobre les innovacions en matèria de mobilitat que està implantant la capital de Castella i Lleó, com ara el sistema de bicicleta pública BIKI, similar al de Bicipalma, els nous Parkibicis per allotjar bicicletes o els nous busos elèctrics que ja circulen per la capital de Castella i Lleó, entre altres qüestions.

La trobada ha permès, a més, intercanviar experiències amb responsables de mobilitat d'altres ciutats com ara la Corunya, Benidorm, Cadis, Ferrol, Albacete, València o Saragossa, entre d'altres.