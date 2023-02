Miguel Lorente, expert en violències masclistes, oferirà a Palma una conferència sobre les arrels del masclisme

La xerrada d'en Miguel Lorente, 'Les arrels profundes del masclisme', plantejarà els elements i referències socials sobre els quals està construïda la identitat masculina. Una identitat que no és en absolut neutral, tota vegada que la cultura en què se sustenta ha propiciat que siguin els homes majoritàriament els que decideixen quins elements i característiques han de definir l'organització i les relacions a la nostra societat.

Com a conseqüència d'aquesta construcció els homes són presentats com els protagonistes de la creació en un doble sentit: han de complir amb el mandat d'allò que significa “ser home” i de comportar-se per tant d'una determinada manera perquè tot segueixi igual, d'una banda, i han d'actuar a més a més com a guardians de l'ordre establert per tal que altres homes segueixin el seu exemple, de l'altra. L'alteració d'aquest ordre per part del moviment feminista i les conquestes socials en matèria d'igualtat han provocat una reacció crítica als canvis i les noves referències, que tracten de presentar les dones com a culpables del “desordre” i al feminisme com una espècie d'arma per atacar els homes, la família, la cultura establerta i tot allò que tradicionalment ha estat considerat com a part de la “normalitat” definida per la cultura androcèntrica, és a dir, pel masclisme.

Tot aquests temes seran debatuts el proper dimarts 7 de febrer a les 19 h a la parròquia de l'Encarnació de Palma en una conferència organitzada per Homes per la Igualtat – Mallorca per part de Miguel Lorente Acosta, professor de Medicina legal a la Universitat de Granada i metge forense, un dels grans especialistes en matèria de violència de gènere a l'Estat Espanyol; va ser director general d'Assistència Jurídica a Víctimas de Violència a la Junta d'Andalusia (2006-2008) i delegat del Govern per a la Violència de Gènere (2008-2011). Ha estat així mateix director del Secretariat d'Igualtat i Conciliació de la Universitat de Granada (2015-2019); actualment és assessor del Vicerectorat d'Igualtat, Sostenibilitat i Inclusió de la mateixa Universitat.