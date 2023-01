Un bus de l'EMT de Palma lluirà la imatge del nou any xinès dissenyada per Melicotó

Aquest dimecres es va presentar, davant de la parada de bus del carrer Uetam, al costat de la plaça de les Columnes de Palma, la imatge d'enguany de la festa de l'any nou xinès amb la qual s'ha decorat un bus de l'EMT de Palma que circula per les línies que passen pel barri de Pere Garau.

«Des de l'EMT de Palma volem que aquesta festa sigui compartida per tota la ciutat i ho feim vinilant un bus que circularà sobretot per les línies que discorren per la barriada de Pere Garau», ha dit el tinent de batle de Mobilitat Sostenible, Francesc Dalmau, que ha agraït la feina que està fent ACHINIB i ha posat en valor que Pere Garau és un referent en molts d'aspectes, també socials.

La presentació del bus, que s'ha decorat amb la imatge del nou any xinès dissenyada per Melicotó, ha comptat amb l'assistència del regidor de Districte Llevant, Daniel Oliveira, a més del regidor de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, Alberto Jarabo que ha explicat que l'Ajuntament ha declarat aquesta festa d'interès municipal, un fet que facilita que tots els serveis estiguin a disposició de l'entitat impulsora ACHINIB. A l'acte també hi han estat presents diversos representants de la comunitat xinesa a Mallorca com el president de l’Associació de Xinesos de Balears, Fang Ji o la directora del centre cultural xinès, Xialin Liu.