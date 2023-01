BiciPalma discrimina els catalanoparlants i no ofereix atenció telefònica en la llengua pròpia

Un ciutadà de Palma s'ha posat en contacte amb dBalears per a denunciar que el servei d'atenció telefònica de BiciPalma (900 701 004) es tracta d'un «sistema automatitzat únicament en castellà».

El denunciant es demana «on és el dret de ser atès en català a l'Ajuntament de Palma» i remarca que ho ha comunicat a l'Oficina de Drets Lingüístics de les Illes Balears perquè prenguin mesures.

Des de dBalears hem pogut comprovar com, en telefonar a BiciPalma, surt un àudio únicament en castellà que, a més, només ofereix atenció en castellà o en anglès. «Bienvenido a BiciPalma, ¿qué idioma debemos utilizar? Para español pulsa 1. Para inglés pulsa 2».

Bon dia, @ajuntpalma : Acab d'intentar posar-me en contacte telefònic amb BiciPalma. El telèfon que faciliteu és el 900.701.004. No contesten. Però això, ara mateix, no fa al cas . El fet es que és un sistema automatitzat únicament en castellà. — Rafel Borràs Ensenyat 🔻🇪🇭 (@borrasensenyat) January 18, 2023

Cal recordar que la llengua catalana és la llengua pròpia de les Illes Balears i tothom té el dret de conèixer-la i d'usar-la. Aquest dret implica poder adreçar-se en català, oralment o per escrit, a l’Administració, als organismes públics i a les empreses públiques i privades. També implica poder expressar-se en català a qualsevol reunió i desenvolupar en aquesta llengua les activitats professionals, laborals, polítiques, sindicals, religioses i artístiques; així com rebre l’ensenyament en català i rebre-hi informació a tots els mitjans de comunicació social.

Quan l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics de les Illes Balears va presentar la memòria d’actuacions dels primers tretze mesos d’existència, vàrem saber que l'àmbit on s'han generat més casos és l’Administració pública (83 %).

Per la seva banda, l'Ajuntament de Palma és el que, a causa de les dimensions del municipi i de la institució, acumula més reclamacions i suggeriments, que afecten directament el mateix Ajuntament o organismes que en depenen.

La normativa que regula els usos lingüístics de les administracions estableix que la llengua catalana, com a llengua pròpia de les Illes Balears, ho és també del Govern, del Parlament i dels consells insulars i, en general, de l’Administració pública, de l’Administració local i de les corporacions i institucions públiques dependents de la comunitat autònoma.

«Atès que la llengua catalana i la llengua castellana són totes dues llengües oficials, l’Administració les ha d’emprar preceptivament segons la forma regulada per la llei, la qual estableix que el català és la llengua d’ús normal i general en les actuacions de les administracions esmentades més amunt, i preveu els casos en què s’ha d’emprar la llengua castellana (per exemple, en l’atenció o en les comunicacions i notificacions individualitzades), precisament, per salvaguardar els drets lingüístics de les persones que volen relacionar-se amb l’Administració en aquesta llengua cooficial», explica l'Oficina.