L'Adoració dels Reis d'Orient', de Llorenç Moyà torna a omplir de bon humor ses Voltes de Palma

Ses Voltes (Palma) ha acollit aquest divendres la tradicional representació de l'obra de teatre 'L'Adoració dels Reis d'Orient', de Llorenç Moyà, i que enguany ha comptat amb una representació femenina per al paper d'Herodes, fet que no succeïa des de 2008.

L'obra ha tornat a cita en l'espai de Ses Voltes en la seva 38 edició. Ha estat dirigida pels directors Bernat Pujol i Mateu Fiol.

Com cada any, no han faltat les conegudes 'botifarres', aportacions iròniques i reivindicatives que reciten alguns personatges i que no estan en el text original.

El coordinador general de Cultura, Miquel Àngel Contreras, i el director general de Promoció i Difusió Cultural, Marcos Augusto Lladó, han assistit a la representació. Entre el públic també hi era la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol.

Un dels aspectes més destacats d'enguany ha estat que el paper d'Herodes ha estat representat per una dona, l'actriu Maria Magdalena Pons. Això no es repetia des de l'any 2008, quan aquest paper va recaure en Rosa Bueno, que era presidenta de la Federació de Veïns de Palma.

El repartiment d'enguany ha seguit la tradició de comptar amb la participació de representants de la societat civil i polítics de diferents formacions.

Així, a més de Pons, han participat l'actriu i directora de teatre Asun Planas; la secretària general de la Felib i regidora a Marratxí, Neus Serra; el periodista d'IB3 Josep Salmerón; la gerent de Sitisba, Xisca Mir; l'inspector de policia jubilat i membre d'ARCA, Jaume Pla; la presidenta de Noves Generacions del PP, Lourdes Roca; l'inspector de Consum Tomeu Cerdà; l'investigador i professor de la UIB Eduard Moyà; la professora de matemàtiques, Tania Salas; la professora jubilada i vicepresidenta de l'Obra Cultural Balear (OCB), Lena Serra; el regidor del PSIB Daniel Oliveira; el regidor de Ciudadanos a Marratxí José María Amengual; la cantant i professora de música Caterina Moll; el professor de música Sebastià Mut; la cantautora Marga Rotger; l'actriu i professora de teatre Xisca Puigserver; Francesc Mut Puigserver, el pintor Ricard Chiang; el regidor Alberto Jarabo; el diputat de Ciudadanos Marc Pérez-Ribas; i l'afiliat de l'ONCE Carles Jubert.