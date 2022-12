Denuncien la ITV de Can Pastilla per no permetre el pagament en efectiu

Facua-Consumidors en Acció ha denunciat davant la Direcció General de Consum del Govern la ITV Palma II per no permetre el pagament en efectiu de la taxa corresponent al servei d'inspecció tècnica de vehicles i motocicletes.

Un pic realitzada la reserva de la cita, aquesta estació ubicada a Can Pastilla només ofereix tres opcions com a forma de pagament: mitjançant targeta bancària a les oficines administrativa el mateix dia de la cita, abonant la taxa de manera online a través del web del Consell de Mallorca o bé desplaçant-se a alguna entitat bancària col·laboradora.

Al correu electrònic de confirmació de la cita apareix reflectit que «en cap cas s'admet el pagament en efectiu per a la prestació del servei d'ITV».

Obligatorietat d'admetre el pagament en efectiu

Facua incideix que el Codi Civil, a l'article 1.170, estableix que el pagament dels deutes s'ha de fer amb la moneda de curs legal. I a l'Estat espanyol, l'única moneda de curs legal és l'euro, cosa que implica que el pagament de qualsevol deute no es pot rebutjar quan es fa en efectiu.

D'altra banda, una modificació recent del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, ha introduït a l'article 47 com a infracció «la negativa a acceptar el pagament en efectiu com a mitjà de pagament dins dels límits establerts per la normativa tributària i de prevenció i lluita contra el frau fiscal».

L'associació recorda que aquest tipus de prohibicions suposa l'exclusió de les persones que per les seves circumstàncies personals (edat, atur, etc.) no puguin tenir accés a una targeta bancària per a abonar un servei obligatori per a tothom que tengui un vehicle.

Per tot això, Facua ha sol·licitat a la Direcció General de Consum del Govern que requereixi a la ITV Palma II l'opció de poder pagar en efectiu, a més de amb targeta bancària i per document d'ingrés.