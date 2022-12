L'Associació Son Quint-Parc Natural de Ponent denuncia les obres d'asfaltatge del Camí Vell de Bellver

L'Associació Son Quint-Parc Natural de Ponent ha denunciat aquest dissabte davant l'Ajuntament de Palma, les obres d'asfaltatge del Camí Vell de Bellver per la banda del Polvorí, un camí que data del segle XVIII.

Segons ha explicat l'entitat, el Pla d'ús i Gestió del Bosc de Bellver, aprovat l'any 2008 i modificat el 2016, «estableixen que aquest camí ha de passar a formar part del camí perimetral de Bellver i, en el seu darrer tram, s'ha de convertir en un camí per a vianants fins a arribar a l'esplanada de l'aparcament del castell». «Tant el pla d'ús de 2008 com el de 2016 indiquen que l'únic vial de circulació és el construït en la dècada dels anys 60 per la banda de Son Armadans. Les obres d'asfaltatge del Camí Vell del Polvorí incompleixen les prescripcions del pla d'ús i gestió del Bosc de Bellver pel que fa als camins del parc», han assegurat.

Segons ha manifestat Jon Prats, president de Son Quint, «no es discuteix en cap moment que aquest camí, abans de la intervenció, ja fos d'asfalt, el mateix pla d'ús ja ho diu. El que es qüestiona és que les obres d'intervenció no l'hagin assimilat, com preveu la normativa aplicable a Bellver, d'una banda, a la tipologia del camí perimetral; i, de l'altra (el tram final fins al castell), a un camí de vianants, és a dir, empedrat o de grava premsada. Això, i no altra cosa, és el que preveu l'Ajuntament per a aquest camí. Per tant, les obres del Departament d'Infraestructures i accessibilitat incompleixen clarament el pla d'ús i gestió de Bellver».

L'entitat veïnal ha presentat una denúncia davant dels serveis de disciplina urbanística de l'Ajuntament de Palma per aquests fets i ha demanat «la retirada del material d'asfaltatge i la seva substitució per materials similars als utilitzats en el camí perimetral i en els camins de vianants. I que s'aclareixin les responsabilitats patrimonials pels costs econòmics d'aquesta restitució».