Cap de setmana antifeixista a Palma

MÉS-Estimam Palma ha preparat per a aquest cap de setmana una sèrie d'actes emmarcats en l'antifeixisme que es duran a terme a l'Escorxador. Així, el cap de setmana antifeixista acollirà xerrades de persones expertes en els discursos d'odi i com fer-hi front.

Miquel Ramos (València, 1979) és periodista especialitzat en l'estudi de l'extrema dreta i els moviments socials. Col·laborador a diversos mitjans i coautor de crimenesdeodio.info. Presentarà 'Antifeixistes' (de Capitán Swing)

Enric Juliana (Badalona, 1957) és periodista. Adjunt al director de La Vanguardia i delegat a Madrid. Ex-corresponsal a Itàlia. Divuit anys de crònica política estatal. Presentarà 'Aquí no hem vingut a estudiar' (d'Arpa Editores)

Pablo Batalla (Xixón, 1987) és historiador i periodista. Coordina la revista cultural 'El Cuaderno'. Presentarà 'Los nuevos odres del nacionalismo español' (d'Ediciones Trea)

María Eugenia Rodríguez Palop (Llerena, 1970) és jurista, professor de filosofia del dret a la Universidad Carlos III de Madrid, investigadora, assagista i articulista. Militant feminista, ecologista i especialista en DDHH. Actualment és eurodiputada. Presentarà 'Revolució feminista i políticas de lo común frente a la extrema derecha' (d'Icaria Editorial)

A més de les presentacions de llibres, durant el cap de setmana també hi haurà una mostra de cinema antifeixista amb la projecció de 'La mort de Guillem', de Carlos Marqués-Marcet, sobre l'assassinat de Guillem Agulló, presentat per la seva germana Betlem Agulló. Serà divendres a les 19.30 hores. A més, hi haurà una fira del llibre contra l'odi amb Embat Llibres i Llibreria Quart Creixent dissabte de 17 h a 21 hores.

Finalment, faran un acte polític de cloenda amb Betlem Agulló, Nora Rodríguez, Justin Kashara, Maria Victòria Llull, Jaume Alzamora, Lluís Enric Apesteguia, Neus Truyol i glosada dissabte a partir de les 20.15 hores.