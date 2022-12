Més de la meitat d'aspirants a obtenir el carnet de taxista a Palma han aprovat

Un total de 133 persones, més d'un 55% del total d'aspirants, han aprovat l'examen per obtenir el carnet de taxista que se celebrà el passat 3 de novembre al Palau de Congressos.

Aquesta convocatòria, la tercera que l'àrea de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de Palma ha convocat durant aquest 2022, va tenir un record d'inscrits amb un total de 238 aspirants.

El tinent de batle de Mobilitat Sostenible, Francesc Dalmau, ha agraït l'esforç dels aspirants. «Aquests resultats, sumats als de les altres dues proves d'enguany, permeten que a Palma hi hagi 200 persones més amb el carnet de taxista, que ara fa un any, contribuint així al foment de la contractació per tal que els taxis puguin donar un millor servei», ha dit.

Aquest divendres es varen publicar a la pàgina web de Cort els resultats d'aquesta prova a la qual s'apuntaren 286 persones, de les quals 238 es varen presentar. La majoria dels aspirants, un total de 133, han estat aptes (55,88%), mentre que 105 han estat no aptes (44,12%).

Com han volgut reiterar des de Cort, a més d'aquesta convocatòria, durant l'any 2022 l'àrea de Mobilitat Sostenible ha convocat dues proves més que han permès que, al llarg de l'any, un total de 200 persones hagin obtingut el carnet de taxista.

Les convocatòries de l'examen de taxista permeten disposar de més taxistes quan s'incrementa la demanda de feina. Des de l'any 2019, a petició del sector, es realitzen convocatòries extraordinàries.

A més, cal recordar, segons Cort, que l'examen per a obtenir el carnet de taxista consta de diferents apartats que avaluen el coneixement en la localització dels carrers de Palma i un examen tipus test amb algunes preguntes sobre el reglament vigent, l'aplicació de tarifes urbanes, localització de centres d'interès general, de caràcter oficial, sanitari, cultural, educatiu, etcètera.