Palma tendrà una nova seu judicial

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Palma ha acollit la presentació de la nova seu judicial de Palma. Així, la ministra de Justícia, Pilar Llop, el batle de Palma, Jose Hila, el president del TSJB, Carlos Gómez, el president de la SAREB, Javier Torres, i la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, han explicat el projecte i les següents passes que s’adoptaran.

«Durant aquest mandat, hem estat capaços d’afrontar i solucionar reptes històrics i que ens permeten avançar en la transformació de Palma que estam duent a terme», ha explicat el batle. «El tramvia, la nova depuradora, el passeig marítim, els 830 habitatges de Son Busquets i, ara, la nova seu judicial demostra que hem aconseguit inversions històriques per a la nostra ciutat», ha dit Hila. El batle ha remarcat que, el projecte permet crear «una nova centralitat a Palma» en un espai «que estarà ben comunicat amb el futur tramvia i on hi haurà una nova zona verda».

Per a la regidora, «el futur del nou centre judicial de Palma s’emmarca dins un visió de la nostra ciutat més sostenible, més propera i més humana. La gent podrà gaudir d’un espai planificat sota els paràmetres del Nou Pla General que farà de Palma un lloc més amable on viure-hi».

La ministra ha explicat l’acord assolit amb la SAREB per a la compra de les tres parcel·les a la zona de Son Pardo per a ubicar-hi la nova seu. L’Ajuntament va localitzar les tres parcel·les propietat de la SAREB que comprarà el Ministeri de Justícia. Un cop comprades les parcel·les, el Ministeri executarà el desenvolupament urbanístic previst a la zona que permetrà finalment construir el nou centre judicial. En el nou Pla General ja es contempla el projecte. Les tres parcel·les ubicades a Son Pardo, que tenen un valor de 4,7 milions d'euros, consten de sòls urbanitzables sectoritzats amb una superfície total de 212.825 m2, 114.336 dels quals es destinaran al Sistema General d'Espais Lliures Públics.