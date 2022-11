Els Amics de la Casa del Poble convoquen una assemblea per a continuar la «carrera de fons» de protecció del solar

L’associació Amics de la Casa del Poble ha aconseguit que el Govern iniciï el procés de protecció del solar del carrer Reina Maria Cristina, 25, de Palma, on s’alçava la Casa del Poble.

Així, han aconseguit que comencin el procediment d’inscripció del solar com a Espai de Memòria i Reconeixements Democràtics de les Balears. Per a l’associació, aquesta fita és el resultat, d’una banda, de mesos d’activisme popular i, per una altra, d’una lluita jurídica, liderada per Amics de la Casa del Poble.

Ara, l’associació exigeix al Govern que apliqui la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics, que ordena que els poders públics promoguin, per tots els mitjans al seu abast, la conservació, la consolidació i la millora dels béns integrants dels Espais de Memòria i Reconeixement Democràtics de titularitat pública i privada.

«El Govern no ha desplegat encara la llei 2/2018 i ha oposat resistència a la nostra instància, allargant el procés de la protecció del solar durant més d'un any, i segons es dedueix de la seva renúncia davant el tribunal, sense arguments jurídics per a fer-ho», expliquen.

«Som conscients que ens trobam davant una carrera de fons que no es resol dins el curt termini». Per això han convocat una assemblea per a dissabte, a les 10 hores, davant el solar. «En concloure la trobada, participarem en l'acte d'homenatge de Joan López Casasnovas que se celebra a les 12 a Can Alcover», remarquen.