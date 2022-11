El Trambadia tendrà capacitat per a 250 passatgers i una freqüència de pas de 10 minuts

La presidenta del Govern, Francina Armengol, i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda urbana, Raquel Sánchez, han signat el protocol general d’actuació per a desenvolupar el projecte del tramvia de Palma: el Trambadia.

El protocol que s'ha signat aquest dijous defineix la Comunitat Autònoma com a responsable del desenvolupament del projecte i el Ministeri com a òrgan finançador. El cost aproximat del primer tram del tramvia és de 185 milions d’euros, que el Ministeri es compromet a finançar gradualment. És el tram més costós del projecte, que sumant els ramals de la badia de Palma i de l’Hospital de Son Espases implica una inversió d’aproximadament 250 milions d’euros.

La presidenta del Govern ha agraït a la ministra «el compromís per fer possible aquesta inversió» i «a totes aquelles persones que fa molts d’anys van somiar amb el tramvia de Palma» perquè «la feina ben feta acaba tenint resultats i és quan s’aturen les realitzacions dels somnis que les coses tornen enrere».

Així mateix, el Govern ha aprovat inicialment el projecte bàsic del Trambadia. A partir de la publicació d’aquesta aprovació en el BOIB, prevista per al proper dissabte dia 12, s’obrirà el corresponent termini d’exposició pública. També es posarà en marxa una campanya informativa perquè els ciutadans puguin consultar el projecte i estar informats sobre la presentació d’al·legacions. A partir de demà divendres estarà disponible el lloc web trambadia.org, en què es podran consultar els detalls del projecte.

Per a aquest 2023, els pressuposts generals de l’Estat preveuen una primera partida de 20 milions d’euros com a primera anualitat, que permetrà licitar les obres del primer tram del Trambadia, amb un recorregut que anirà des de la plaça d’Espanya fins a l’aeroport, i connectarà els diferents barris amb el centre de la ciutat.

Està previst que les obres puguin començar dins el 2023, amb un termini d’execució de quaranta mesos. Aquest primer tram tindrà 10,5 km de trajecte, amb 16 parades entre la plaça Espanya i l’aeroport. Connectarà els barris del Llevant de Palma amb el centre i també donarà servei a pols de nou creixement, com el Nou Llevant, on també hi ha prevists projectes d’innovació lligats a la recerca, la cultura i les noves tecnologies. Millorarà la connexió amb l’aeroport, la zona litoral i el centre, i impulsarà la mobilitat i la connectivitat de residents i visitants.

La posada en marxa del Trambadia transformarà els carrers per on passarà, i els farà més amables per als vianants. Es mourà amb energia elèctrica, fet que reduirà de manera molt significativa les emissions contaminants i el renou a la ciutat i tendrà una capacitat de 250 passatgers. A més, millorarà la mobilitat i la connectivitat de les persones, amb una freqüència de pas de 10 minuts i amb un temps de trajecte previst de 31 minuts.

En paral·lel, des de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge es continua treballant amb la tramitació dels projectes dels trams 2 i 3, Platja de Palma i Son Espases, que completaran així el traçat del tramvia.

A la signatura del protocol hi han assistit, a més de la presidenta del Govern i la ministra, el conseller d’Habitatge i Mobilitat, Josep Marí; el batle de Palma, José Hila; el director general de Mobilitat i Transport Terrestre, Jaume Mateu, i altres autoritats.