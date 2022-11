Aquest dijous comença a Palma la Setmana de la cultura popular i tradicional

El tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, i el coordinador general de Cultura, Miquel Àngel Contreras han presentat aquest dilluns les activitats de la Setmana de la Cultura Popular i Tradicional de Palma, que se celebrarà del 10 al 17 de novembre.

En una nota de premsa, Cort ha indicat que la Setmana de la Cultura Popular i Tradicional 2022 estarà dedicada a la Llengua, no sols com a element de comunicació, transmissió de coneixements i integració social, sinó també com a element artístic en si mateixa, amb la seva capacitat de commoure, divertir i crear imaginari popular

Noguera ha declarat que Palma té «una cultura i una identitat pròpia que s'ha de cuidar i reivindicar». «La nostra ciutat no és una franquícia», ha dit.

Aquesta edició servirà per a retre un homenatge a Felip Munar i Munar, lingüista, professor, investigador, divulgador i comunicador de la cultura popular des d'un ampli ventall de mitjans i àmbits.

A més, és un dels principals impulsors de la recuperació de l'art de glossar com a membre fundador de l'Associació Cultural de Glossadors de Mallorca, grans protagonistes també d'aquesta Setmana de la Cultura Popular i Tradicional.

La Setmana de la Cultura Popular i Tradicional d'enguany comptarà amb taules rodones, combats de glosses, concerts de música folk amb grups com Posidònia, el pony pisador, Tesa & Jonatan Penalba, balls populars amb Voramar, Roada, Cofre Antic i l'escola de música i danses de Mallorca i Abeniara i la participació de tradicions de glossa d'altres cultures com és el cas dels 'bertzolaris' d'Euskadi.