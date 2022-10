El Debat de l'Estat de la Ciutat conclou amb el 70 per cent de les 40 propostes aprovades

Aquest dimarts ha conclòs la segona jornada del Debat de l’Estat de la Ciutat, a la qual s’han debatut un total de 40 propostes de resolució, 27 de les quals han quedat aprovades.

L’equip de govern (PSOE, Unidas Podemos i MÉS per Palma) ha presentat 20 propostes, el PP 8 propostes, Ciudadanos 4 propostes, Vox sis propostes i el regidor no adscrit, Pep Lluís Bauzà, dues propostes. El debat s’ha estructurat en quatre blocs:

Propostes econòmiques

En matèria econòmica s’han debatut sis propostes, quatre de les quals han quedat aprovades. S’han aprovat dues propostes presentades per l’equip de govern una per posar en marxa mesures tributàries que impulsin la sostenibilitat, l’habitatge protegit, el foment a l’ocupació i l’atenció a les persones i entitats amb més necessitats i, una segona proposta per continuar amb les campanyes de comerç per fomentar el comerç de proximitat com actor de riquesa econòmica i cohesió social.

Ciudadanos ha presentat una proposta relativa a destinar fons de Capitalitat a Platja de Palma que s’ha aprovat, Vox, una proposta per rebaixar les taxes i alleugerir la pressió fiscal reduïnt el tipus de les construccions, la taxa de llicència urbanística i l’IBI que s’ha desestimat. El PP ha presentat dues propostes: una per prioritzar la reducció de terminis d’atorgament de llicències que s’ha aprovat i l’altra per millorar la progressivitat del sistema tributari i limitar el recurs a l’endeutament que ha quedat rebutjada.

Propostes Serveis a la Ciutadania

Pel que fa a serveis a la ciutadania s’han debatut un total de 15 propostes, deu de les quals han quedat aprovades. L’equip de govern ha presentat 10 propostes que s’han aprovat com la de donar el nom d’Aurora Picornell a la biblioteca del Molinar i organitzar un homenatge, continuar millorant els recursos materials de la Policia Local de Palma, continuar ampliant el programa d’Escoles i Patis oberts a més centres del municipi, seguir ampliant la xarxa de biblioteques públiques a tot el municipi i comprar un local a Son Cotoner per obrir una biblioteca; promoure la salut i l’oci saludable i la participació dels joves com a eina per prevenir addiccions; sensibilitzar als joves en la necessitat de prevenir, identificar i tractar la salut mental, fomentar la pràctica esportiva i millorar les instal·lacions esportives, desenvolupar la campanya de sensibilització “Turisme responsable a Platja de Palma” i continuar ampliant la xarxa de casals de barri , a més de promoure l’eradicació del sensellarisme.

Ciudadanos ha presentat una proposta relativa a recuperar els premis de Poesia Ruben Dario i els premis Camilo José Cela de novel·la que ha quedat rebutjada, Vox ha presentat dues propostes sobre la reobertura d’oficines de la Policia Local, catalogar sa Feixina i recuperar els premis Ciutat de Palma que han quedat rebutjades.

El PP, per la seva banda, ha presentat dues propostes: una per revertir la retallada del servei d’atenció a la diversitat en l’Educació infantil i una segona per consensuar un model de seguretat Ciutadana que han quedat rebutjades.

Propostes Urbanisme i Medi Ambient

En el tercer bloc, dedicat a propostes d’Urbanisme i Medi Ambient s’han debatut un total d’onze propostes, set de les quals s’han aprovat. El regidor no adscrit, Pep Lluís Bauzà, ha presentat una proposta per obrir un nou punt verd a la zona de Ponent, que ha s’ha aprovat i una altra per millorar els accessos a la via de Cintura, que s’ha rebutjat.

Cs ha presentat una proposta per connectar millor el centre escolar CIDE amb un carril bici, que s’ha aprovat.

S’han aprovat quatre propostes de l’equip de govern: una destinada a invertir 4 milions d’euros en ajudes econòmiques a habitatge i a ampliar el parc d’habitatge públic; en ajudes econòmiques d’habitatge, ampliar el servei del nou Bicipalma amb més bicicletes elèctriques, continuar renovant la flota de l’EMT Palma i desenvolupar un pla de reforç de la neteja de les barriades.

S’ha aprovat també una proposta de Vox relativa a reactivar la construcció d’habitatges socials reallotjar famílies de Son Banya i crear una bossa pública de sòl per construir VPO i s’ha aprovat proposta de Vox sobre aparcaments i millores de freqüències EMT Palma i millores al servei de taxis. El PP ha presentat dues propostes; una per implantar polítiques d’habitatge i una altra per implantar mesures reals de protecció al medi ambient, que no s’han aprovat.

Propostes de Vigilància de la contractació i Infraestructures

S’han debatut vuit propostes, set de les quals han quedat aprovades. L’equip de govern ha quatre presentat propostes per remodelar la infraestructura verda de places o zones d’estada i elaborar un catàleg d’arbres emblemàtics, implementar un canvi d’enllumenat a tota la ciutat, continuar invertint en la remodelació de zones de jocs infantils i dur a terme els tràmits perquè el servei del 010 sigui gratuït.

S’han aprovat també la proposta del Cs perquè Palma tengui un parc infantil accessible a cada barri, una proposta de Vox per millorar l’estat de voravies, paviment i mobiliari urbà, una proposta del PP establir una programació real de la contractació. S’ha rebutjat una proposta del PP per establir un pla de manteniment i recuperació d’infraestructures públiques.