Arriba la 39a edició de la Ratapinyada

El dissabte 29 d'octubre al parc del Sagrat Cor (a la barriada de Son Espanyolet) tendrà lloc la 39a edició de la Ratapinyada, nit de les ànimes. La iniciativa, organitzada per Dinamo, el Servei de Dinamització del Lleure de Joves als barris de l'Ajuntament de Palma (que depèn de l'àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI+) està adreçada a joves d'entre 14 i 30 anys.

Es tracta d'una activitat gratuïta amb places limitades, per la qual cosa cal inscriure's abans del 22 d'octubre al web www.equipdinamo.cat

La Ratapinyada començarà a les 18 h i durant tres hores oferirà al jovent diferents propostes com passarel·la cosplay, escape room, taller de maquillatge, karaoke, just dance, jocs terrorífics, etc.

Els joves que hi vagin disfressats o cosplay participaran en el sorteig de diferents regals.