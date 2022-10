L'Ajuntament de Palma ha informat que les platges de Cala Major, Ciutat Jardí i Can Pere Antoni s'han senyalitzat amb bandera vermella pels abocaments d'aigües mixtes que han tengut lloc després de les fortes precipitacions d'aquest dimarts.

Com en anteriors ocasions, el Consistori palmesà ha indicat que fins que les anàlisis de les mostres d'aigua no ho indiquin, les platges no són aptes per al bany.