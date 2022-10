ARCA: «La Feixina sempre ha estat un monument a les víctimes; víctimes que també mereixen respecte»

El Tribunal Suprem no ha admès a tràmit el recurs de cassació interposat per Memòria de Mallorca contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) sobre la protecció del monument feixista ubicat a la plaça de la Feixina. La sentència condemna l'entitat a pagar 2.000 euros de costos.

Arran d'això, l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha recordat que «són quatre els pronunciaments judicials coincidents en la protecció del monument de la Feixina com a Bé Catalogat»: la Sentència del Jutjat Contenciós n. 3: 27 de febrer de 2020, la Sentència del Tribunal Superior: 26 de juny de 2021, una altra Sentència de cassació del Tribunal Superior, i ara la inadmissió del recurs final davant el Tribunal Suprem. A més, remarquen que en aquest procediment «ja no compareixen ni l’Ajuntament de Palma ni el Consell de Mallorca».

«Els tribunals, com no podia ser d’altra manera, apliquen la Llei. Són massa anys de pèrdua de temps, des d’aquell llunyà 12 de juliol de 2017, en què la Ponència Tècnica, per majoria, en el Consell de Mallorca, ja havia votat a favor de la protecció del monument de la Feixina, vetant així la seva destrucció», explica ARCA.

L'Associació es reafirma en els valors culturals del monument de Franscesc Roca i Simó, «un arquitecte que el va dissenyar (en temps difícils i d’horror) posant però una fita de bona arquitectura que, com hem demostrat durant aquests 7 anys, és reconeguda pels palmesans, ja que la ciutadania no ha entès ni comparteix la proposta d’alguna part de destruir-lo».

Finalment, han volgut remarcar que el monument «mai ha estat un monument a un vaixell, sempre ha estat un monument a les víctimes, del seu enfonsament, més de 800 homes, entre els quals molts que varen ser enrolats obligatòriament. Víctimes que també mereixen un respecte tal com diu la Llei de Memòria Històrica».

Per això, ARCA fa una una crida a les institucions a «reconèixer la vàlua cultural del monument i abandonar la via de la confrontació».