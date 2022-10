Palma s'incorpora al programa d'acollida temporal de les mascotes de les dones que pateixen violència masclista

El ple de l'Ajuntament de Palma va acordar el passat dijous adherir-se al projecte VIOPET, posat en marxa pel Ministeri de Drets Socials i l'Agenda 2030. Així mateix, el consistori s'hi ha compromès a visibilitzar a la ciutadania l'existència d'aquest, la seva col·laboració i la possibilitat que els ciutadans de Palma puguin participar en la seva xarxa de llars. La proposta va comptar amb el vot favorable de tots els partits que integren el govern municipal.

Entre els acords assolits es troba la inclusió en els protocols d'actuació de l'àrea de benestar social- serveis socials, la presa en consideració dels casos en els quals existissin animals a càrrec de les víctimes, així com en els protocols policials d'intervenció en situació de violència de gènere. De manera que l'alberg municipal se'n farà càrrec de l'acollida dels animals adscrits al programa VIOPET, en supòsits d'urgència.

Així mateix, l'Ajuntament es compromet a organitzar jornades de conscienciació sobre animals de companyia i violència masclista, i es coordinarà amb la Direcció General de Drets dels Animals per dur a terme activitats formatives adreçades als treballadors públics que facin feina a tots aquells sectors relacionats amb l'atenció a víctimes de violència de gènere.

VIOPET és un programa que suposa l'acollida, de manera temporal, dels animals de dones víctimes de violència masclista. Aquesta iniciativa, engegada des de la Direcció General de Drets dels animals i l'Observatori de Violència Cap als Animals en el marc del Pla de Contingència contra la Violència de Gènere davant la crisi de la COVID-19, va ser aprovat pel Consell de Ministres el passat 17 de març. Suposa la intervenció, de manera col·laborativa, amb serveis socials, SIAD, SIE, SARA o altres serveis que gestionin casos de violència masclista on es detectin víctimes que conviuen amb animals. En aquells supòsits en què la víctima no tingui un lloc segur per deixar el seu animal de companyia, s'activarà el protocol per cercar acolliment per a aquest. L'allotjament podrà ser a una protectora, una residència o una casa d'acollida.

Només el primer any de funcionament, aquest programa ja ha donat cobertura a 300 dones víctimes de violència masclista i els seus animals. El dia d'avui hi ha una xarxa de més de 800 cases d'acollida repartides per tot l'estat, són famílies que, de manera voluntària acullen aquests animals fins al moment en què poden tornar amb les seves propietàries.

De fet, un estudi realitzat l'any 2012 va trobar que el 59% de les dones maltractades van retardar deixar la llar per por d'abandonar a les seves mascotes. Les dades estadístiques recullen, a més, que el 30% de les dones víctimes de violència de gènere tenen animals de companyia, el 86% d'elles refereixen també maltractament envers el seu animal.