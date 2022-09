El sus al Rodabarris d'enguany tendrà lloc el pròxim 1r d'octubre

El tinent de batle de Mobilitat Sostenible, Francesc Dalma, juntament el director de relacions institucionals de Baleària, Antoni Mercant, han explicat avui l'activitat Rodabarris, que per primera vegada patrocina Baleària i que és el darrer acte del conjunt d'activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat.

La presentació ha comptat amb l'assistència de la regidora de Districte Ponent, Angélica Pastor; el regidor de Districte Llevant, Daniel Oliveira; la coordinadora de Districte Centre, Guillermina Aguiló; el coordinador de Districte Ponent, Manuel Fernández; el coordinador de Districte Nord, Miquel Àngel Barceló; la directora general de Mobilitat, Irene Nombela; el gerent de l'SMAP, Pedro Manera i el gerent de l'EMT Palma, Mateu Marcús.

El sus al Rodabarris d'enguany serà dissabte, 1r d'octubre, a les 10.30 hores a la plaça d'Espanya i, des d'allà es recorreran en bici diferents punts de Palma on els participants hauran de fer aturada perquè se'ls segelli el passaport d'aquesta activitat. Els punts d'aturada seran sa Feixina, al carrer Lluís Vives (a l'altura de Costa de les Germanetes), el parc Wi-fi i al passeig del Portitxol i, des d'allà els participants arribaran de nou a la plaça d'Espanya, on s'iniciarà la fi de la festa amenitzat pel Pd Joan Campos i el sorteig de premis entre tots els participants.

Enguany el sorteig incorporarà, gràcies a la col·laboració de Baleària, cinc viatges d'anada i tornada en vaixell entre illes, a més d'una bicicleta d'adult, una bicicleta de nin i també un rellotge esportiu i d'altres obsequis. En aquest sentit, Mercant ha explicat que Baleària "és una empresa que ha fet esforços en sostenibilitat i per aquest motiu tot d'una acceptà col·laborar amb aquesta activitat que s'emmarca en el conjunt d'activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat", ha dit.

Dalmau, per la seva banda, ha agraït la col·laboració de tots els Districtes per dur endavant aquesta activitat que, amb motiu de la pandèmia feia tres anys que no se celebrava i a la qual ja s'han inscrit prop de cent persones.

Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a l'enllaç web https://bit.ly/3xJ2LfS o a la web mobipalma.mobi. A partir de les 9.30 hores de dissabte els inscrits podran recollir a la plaça d'Espanya el passaport per fer l'activitat.

Amb el Rodabarris conclouen els actes de la Setmana Europea de la Mobilitat que s'iniciaren el passat 16 de setembre.