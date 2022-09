Son Oliva, Arxiduc i les Avingudes tendran casals de barri

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha donat llum verda aquest dimecres a l'adquisició de tres béns immobles per tal de destinar-los a casals de barri. Aquests nous equipaments estaran ubicats als barris de Son Oliva, Arxiduc i les Avingudes (la seva ubicació no és concreta i podria estar situat des de Camp d'en Serralta fins al barri de Foners). Des de l'àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior s'hi han delimitat aquestes zones en funció de variables com la demanda social, la densitat de població, la necessitat de serveis, la distancia amb altres casals, el trànsit de població i l'existència d'altres equipaments propers.

«El que feim és reforçar el projecte de política comunitària d'equipaments de proximitat d'aquest govern», ha dit la regidora, qui ha remarcat que «tot i disposar a la ciutat d'una xarxa de casals de barri, no hi ha equipaments a totes les barriades de Palma, per tant, volem remarcar la importància d'aquests equipaments, ja que permeten fomentar la vida cívica, cultural i social de la ciutadania en general, alhora que esdevenen punts de trobada a les entitats veïnals o d'un altre caire». Costa ha afegit que ha estat «una demanda molt reivindicada especialment pel teixit associatiu i veïnal, pel fet que eren unes zones amb manca d'equipaments».

Tenint en compte la situació de manca de subministraments i l'encariment dels preus dels materials i dels combustibles, a dia d'avui no es compta amb els recursos per a la construcció d'aquests equipaments de nova creació a curt i mitjà termini, segons explica l'Ajuntament. Per tant, el consistori considera adequada la fórmula d'adquisició de locals i la seva habilitació com a casals de barri.

L'àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior ha elaborat uns plecs de condicions perquè els propietaris amb locals que compleixin els requisits esmentats a les bases, es trobin a les zones delimitades i desitgin acollir-se a aquesta oferta de compra, facin arribar la seva proposta al consistori a través dels diferents canals establerts. El pressupost màxim de licitació és d'1,5 milions d'euros per als tres locals, inclosos els tributs que se'n derivin.

Casal de barri-biblioteca Son Sardina

Aquest dimecres s'ha iniciat la licitació per a la contractació de l'arrendament d'un bé immoble a la zona de Son Sardina per a dur a terme un casal de barri per al desenvolupament de serveis i activitats socioculturals.

La contractació de l'arrendament es farà per procediment obert per al desenvolupament de serveis i activitats socioculturals a l'esmentada zona. L'objectiu és donar continuïtat a les activitats que es duen a terme a aquesta barriada, formalitzant un contracte que ara mateix havia finalitzat.

El termini de presentació de propostes serà de quinze dies hàbils i la despesa serà de 54.000 euros amb el 21 % d'IVA inclòs per als pròxims cinc anys.