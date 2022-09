Palma celebra la final del certamen Pop-Rock 2022

La pròxima nit de dissabte tendrà lloc la final del certamen Pop-Rock 22, organitzat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Palma. Els 6 finalistes presentaran les seves propostes en directe. Els 6 grups finalistes són Bilo, Black Sea Deluge, Foraster, Iuripuskas, Jane Yo, Marc Mas Carbonell.

Després del concert es donarà a conèixer tant el nom de la formació guanyadora, com els corresponents al segon i tercer classificats. També es faran públics els grups beneficiaris dels 14 premis especials o accèssits, concedits per empreses del sector. Aquests 14 premis, que poden anar a qualsevol dels 16 grups de semifinalistes, i no sols als que entraran a la final, són una aposta clara del sector musical professional, perquè han estat ells mateixos els qui determinaran els grups més interessants per a obtenir el seu premi.

Igual que a les semifinals, la final del certamen d'enguany comptarà amb la participació d'un grup convidat. En aquest cas, la formació escollida serà The Cicely Satellites. La tria s'ha realitzat per a retre un homenatge al grup, perquè es dona la circumstància que The Cicely Satellites varen ser el grup guanyador de la primera edició del Pop-Rock ara fa 25 anys.

D'altra banda, i també dins el marc del Festival, el mateix dissabte 24 de setembre, a les 12 hores, també se celebrarà una conferència sota el nom "Converses sobre promoció musical" al Teatre Municipal Xesc Forteza, on experts de l'escena musical reflexionaran sobre les passes que han de seguir les formacions novelles, a l'hora de promocionar els seus treballs dins l'escena de la indústria musical. Els experts convidats són Ángel Carmona, presentador el programa matinal Hoy empieza todo de Radio 3, José Domingo, destacat pels mitjans especialitzats com un dels autors més singulars i personals del panorama nacional, que mescla en les seves composicions arrels mediterrànies, psicodèlia i poesia, i per últim, David Riu, assessor artístic per a esdeveniments del grup Louis Vuitton i que ha treballat per a altres marques com Hard Rock Café.