La Marató Antirrepressiva arriba divendres a Palma

La Marató Antirrepressiva és una iniciativa popular que vol donar resposta política a la repressió viscuda per les diferents expressions de contestació social els darrers anys. Impulsada per l'Esquerra Independentista arreu dels Països Catalans, la Marató vol unir feministes, ecologistes, sindicalistes, independentistes, activistes per l'habitatge, i tot un ventall de sectors en un clam solidari.

A Mallorca aquesta dinàmica prendrà la forma d'un concert a Ses Voltes, que anirà precedit de diversos parlaments. Aquests aniran a càrrec de representants dels col·lectius de represaliats més destacats dels darrers anys: les feministes de l'acció de Sant Miquel, les estudiants que okuparen la Conselleria d'Educació, el Grup de Suport a Valtònyc, les multades de Stop Desnonaments i el Grup de Suport al Cas Confeti.

Es comptarà amb les actuacions de la cantautora de Puigpunyent Aina Tramullas, el hip-hop de la palmesana XisK i els sons urbans del manacorí Plan-ET. Des de l'Esquerra Independentista, s'ha promocionat el concert afirmant la necessitat de «celebrar les petites victòries», però també d'afrontar «les lluites que vindran».