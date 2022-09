Palma prepara una trentena d’activitats per a la Setmana Europea de la Mobilitat

Aquest dimarts s’ha presentat el programa de la Setmana Europea de la Mobilitat que enguany duu per lema 'Millors connexions' i que des d’aquest dijous, 15 de setembre, i fins el proper 1r d’octubre omplirà places i carrers de Palma d’activitats lúdiques.

La Setmana Europea de la Mobilitat és una de les principals campanyes de sensibilització sobre la mobilitat urbana sostenible i fomenta un canvi d’hàbits a favor d’una mobilitat activa, el transport públic i altres solucions de transport net. Enguany, amb el lema 'Millors connexions', es duran a terme accions a 463 ciutats de 22 països.

El tinent de batle de Mobilitat Sostenible, Francesc Dalmau, la directora general de l’Àrea, Irene Nombela, el gerent de l’EMT, Mateu Marcús, el gerent de l’SMAP, Pedro Manera, i el gerent del Consorci de Transports de Mallorca, Maarten van Bemmelen, han presentat el programa d’actes que ofereix gairebé una trentena d’activitats diverses.

Dalmau ha explicat ha explicat les novetats i les activitats tradicionals que s’organitzen de manera conjunta durant aquests dies. «La voluntat és que aquesta setmana s’encardini amb la importància de l’intercanvi de diferents models de transports sostenibles a les ciutats i en un any en què hi haurà un increment de presencialitat respecte a les dues darreres edicions», ha dit Dalmau.

Divendres, 16 de setembre: rècord de participació al Park(ing) Day

Enguany es consolida l’activitat Park(ing)Day, que té lloc aquest divendres, com una de les activitats més participades. Aquesta jornada, que per un dia transforma places d’aparcament en espais públics i recreatius, assoleix la xifra rècord de 23 entitats participants amb tres entitats més que a l’edició de l’any passat. Les entitats que han confirmat la seva participació són les següents: Àrea de Participació Ciutadana; Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears; AAVV Nou Llevant; Joventuts Socialistes de les Illes Balears; Centre Mater Misericordiae; TIB (Transports Illes Balears del Govern);

CMSSCB Litoral i Espiral; CMSSCB Litoral i Espiral II; Crea-T Centro de Psicomotricidad; Centre de dia Son Güells; Asociación Please; CEIP Son Oliva; Departament de Mobilitat i Infraestrucutres del Consell de Mallorca; Plataforma Voluntariat Illes Balears; Ecotxe Cooperativa; Centre de Salut Santa Catalina; Centre de Salut Son Pisà; Centre de Salut Coll d’en Rebassa; Centre de Salut Valldargent; Centre de Salut Rafal Nou; Centre de Salut Son Serra; Fundación Laboral de la Construcción; Servei de Joventut Palmajove



Dissabte, 17 de setembre: Diada de la Mobilitat amb Museubus i visites al tren



A més d’aquesta activitat, es reprèn enguany la Diada de la Mobilitat, que tendrà lloc aquest dissabte a l’entorn entre el carrer Riera i plaça Joan Carles I i presenta novetats com el Museubus de l’EMT Palma i el bus elèctric del TIB. La diada estarà amenitzada amb activitats infantils com Lila i els jocs reciclats, un circuït d’educació vial de la Policia Local de Palma, Barridiades de l’IME o el Circ Bover.

Així mateix, a l’Estació Intermodal el TIB organitza una visita al centre de control de la xarxa ferroviària i que tindrà lloc entre les 11.00 i les 13.00 hores en grups reduïts (més informació a tib.org i www.trensfm.com).

Dimarts, dia 20 de setembre: Premis a la Fidelitat del transport públic



Com cada any es lliuraran els premis als usuaris més fidels del TIB, EMT Palma, Bicipalma en un acte conjunt entre Ajuntament i TIB i que tendrà lloc a la plaça del casal de barri de Can Alonso a les 18.00 hores i que estarà amenitzat per la Banda Municipal de Música.

Dijous 22: Dia sense cotxes, tren i metro gratuïts per a tothom

Les persones que no disposin de Targeta Intermodal també podran viatjar gratis aquest dia. Durant tota la setmana el TIB realitzarà un concurs online que permetrà guanyar càrregues de saldo a la targeta intermodal. Tota la informació estarà a tib.org. Cal recordar que la línia Centre Circular de l’EMT Palma que permet accedir al centre és gratuïta des de l’any passat.

Dia 24 de setembre: visita a cotxeres de l’EMT Palma

Una de les novetats del programa és la visita guiada a les instal·lacions de l’EMT Palma amb inscripció prèvia. A més des de l’EMT Palma els dies 29 i 30 de setembre es farà una exposició a la plaça d’Espanya (c. Marquès de Fontsanta amb avingudes).

Altres activitats consolidades: Rodabarris, Font de Misteris, tallers...

El programa d’activitats inclou altres activitats ja consolidades al programa com ara la gimcana Rodabarris, dia 1r d’octubre a les 10.30 hores, o la ruta Font de Misteris que tindrà lloc dia 22 de setembre des de la plaça Major. A més, es tornarà a fer una ruta saludable, dilluns dia 19 de setembre a les 10 hores i hi haurà tallers de bicis i tallers d’autonomia i accessibilitat al bus organitzats per EMT i ASPAYM.