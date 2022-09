Els abonaments de l'EMT Palma costen la meitat des del 1r de setembre

El preu dels abonaments de l EMT Palma es redueix a la meitat des del mes de setembre. Aquesta mesura forma part del paquet d'actuacions per ajudar a combatre la inflació i pujada de preus dels carburants. Estarà en vigor almenys fins a final d'any, encara que l'Ajuntament estudiarà la seva ampliació més enllà del 31 de desembre del 2022.

En aquest sentit, el consistori ha complementat fins a un 50% la reducció del preu dels abonaments que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana subvenciona en un 30%.

D'aquesta manera, Palma es converteix en una de les quatre grans ciutats de tot l'Estat on se subvenciona més el transport públic, juntament amb Barcelona, ​​Bilbao i Madrid.

Per beneficiar-vos dels abonaments de bus cal disposar de targeta ciutadana de l'Ajuntament de Palma. L'EMT disposa actualment de set tipus d'abonament, sis per a residents i un per a persones no residents.

El Bono 10 és per a usuaris casuals sense targeta ciutadana; té un preu de 15 euros per a 10 viatges i ara es reduirà a 7,5 euros.

Per als usuaris de la targeta ciutadana l'abonament de 20 viatges passarà de 13 a 6,5 ​​euros, el de 50 quedarà a 14,5 euros mentre que els abonaments de viatges il·limitats costaran 18,5 euros per als residents i 10 erurs per als estudiants universitaris. En cas de perfil reduït el cost serà de 3,5 euros i de 5 euros per a les famílies nombroses.

Els abonaments de l'EMT tenen caràcter mensual i duren trenta dies naturals des de la seva activació, en el moment que s'enfila a l'autobús i es passa la targeta.