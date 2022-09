Pimeco demana que s'elimini el carril bici de la plaça d'Espanya quan es remodeli

La patronal del petit i mitjà comerç de Mallorca, Pimeco, demana a l’Ajuntament de Palma que elimini el carril bici de la plaça d’Espanya quan s'iniciïn les obres de remodelació. Segons la patronal, la plaça d’Espanya ha de ser totalment peatonal: no han de passar ni bicicletes ni patinets, només persones.

«És un perill per a grans i petits. És un perill per als clients que entren i surten a les botigues de la zona. També per als cambrers i els clients dels bars i restaurants que passen molt a prop del carril. Demanam que se cerqui una alternativa. És perillosíssim», afirma el president de Pimeco, Toni Fuster.

Pimeco també reclama un canvi d’ubicació dels contenidors del carrer dels Caputxins. «Ens agradaria que l’Ajuntament cercàs una solució que podria passar pel seu soterrament. Donen una imatge vergonyosa del centre de Palma», diu Fuster.