Cort rehabilitarà i reconvertirà el velòdrom d'Es Tirador

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dimecres per un import de 259.000 euros els plecs per licitar un procés participatiu per al projecte de rehabilitació i regeneració de l'antic velòdrom, que es pretén integrar en la coneguda com a 'falca verda' que connecta la badia amb la Serra de Tramuntana.

Es tracta d'un projecte de rehabilitació de 2,7 milions d'euros en total, inclòs entre els projectes que l'Ajuntament vol finançar amb fons de l'impost de turisme sostenible, segons ha informat el portaveu del govern, Alberto Jarabo.

Cort ha recordat que crea aquest projecte de regeneració amb un bosc urbà «que faci les funcions de pulmó verd», amb l'objectiu de millorar l'adaptació al canvi climàtic i crear espais d'oci en una de les àrees amb major densitat poblacional de la ciutat.

El projecte integrarà sistemes per la retenció i infiltració d'aigua, la reducció de l'efecte illa de calor, la mitigació dels efectes del canvi climàtic a causa l'augment de vegetació, o abastiment de zones de refugi per a la biodiversitat.

L'Ajuntament ha recordat que el valor patrimonial del conjunt arquitectònic «va més enllà de l'àmbit local», ja que a més de ser una de les pistes de Velòdrom més antigues que encara es conserven en tot l'Estat, el Velòdrim de Es Tirador va ser la pista ciclista de referència durant sis dècades (entre 1903 i 1973) fins a la construcció del d'Anoeta (Sant Sebastià) en 1965.