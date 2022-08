Torna el Van Van Market, el festival de food trucks al Parc de la Mar

Van Van, col·lectiu gastronòmic que també opera com agència, ocuparà el Parc de la Mar de Palma durant els dies 2, 3 i 4 de setembre amb food trucks i música en directe amb entrada gratuïta.

Després de 8 anys i més de 25 edicions en emblemàtiques localitzacions de Barcelona, Van Van torna a Palma per a presentar la seva nova proposta. El centre de la programació són els projectes gastronòmics de carrer: xefs locals que aposten per la cuina d'autor més arriscada. Van Van Market és una proposta representativa dels millors projectes de l'escena street food de Barcelona i Palma. Van Van 2022 està concebut com un esdeveniment lúdic-gastronòmic divertit i amè. En aquesta ocasió s'ha aconseguit presentar als food truck més originals de l'illa. Aquesta oferta, variada i de qualitat, estarà amenitzada per una programació de concerts de música indie en directe.

Propostes gastronòmiques

La proposta de food truck de Barcelona estarà formada per La Pulponeta abanderant com a senyal d'identitat productes de la mar. En aquest food truck el peix i el marisc són les estrelles principals. Complementen l'oferta de Barcelona Gala Urban Food que aposten pel producte de qualitat i molt d’afecte en els seus plats; Panza Catering amb la millor carn de porc en les seves elaboracions; Corazón de Agave que recorre Espanya duent a les cites gastronòmiques de carrer els gustos més tradicionals de la cuina mexicana; així com els millors gelats de Guapaletas.

D'altra banda, representant els food trucks locals acudiran a la cita Manduka i la seva boníssima vedella ecològica, Wanderlust i el seu fish & chips de lluç arrebossat en tempura; Chimichurri, amb la seva especialitat en menjar argentí; Indivisible, L'Artista i Anita Cakes amb els seus famosos dolços i crepes. I la millor especialitat de cafès a càrrec de la foodtruck de Marabans.

Música

Van Van Market també aposta per la música de proximitat, programant diversos grups de música independent durant els 3 dies de Festival. Van Van ha format un line up de luxe ple de contrastos i amb grans músics de les Balears.

El programa reflecteix la diversitat creativa de l’indie i el pop de Mallorca. El pop de lletres brillants i excel·lent pols de Joan Miquel Oliver posarà el fermall d'or a la darrera jornada del Festival, el diumenge 4 de setembre.

Abans del concert de clausura d'Oliver, podrem gaudir de la gastronomia de food truck juntament amb la música electritzant, el divendres de 2 setembre, de la banda mallorquina The Cicely Satellites i del català Yawners. I el dissabte 3 de setembre amb l’indie/rock enèrgic i vibrant dels mallorquins Go Cactus i el trio de Barcelona Big Menú.

Per a acabar el festival, les esplèndides melodies pop de la banda mallorquina The Prussians i l'inigualable Joan Miquel Oliver a trio.