Es desploma un altre cavall de les galeres de Palma, ho denuncien a la policia que diu que no se'n pot fer càrrec per «manca d'efectius»

Aquest diumenge, sobre les 10 del matí, s'ha tornat a produir una nova caiguda d'un dels cavalls que són utilitzats per estirar les galeres que operen pel centre de Palma.

Segons ha informat Progreso en Verde, un cavall de galeres ha tornat a patir una caiguda aquest diumenge, a les 10.00 hores, front l'edifici del Parlament, davant el desconcert de veïns i turistes que es trobaven en la zona.

Després de la caiguda de l'animal, ha explicat la formació, «els conductors de les galeres s'han afanyat a aixecar al cavall, al qual han lligat novament a la calesa perquè pogués prestar el servei».

Els testimonis dels fets, han avisat la Policia Local, per denunciar el succeït. No obstant això, «davant la manca d'efectius», han lamentat, «no s'ha realitzat cap actuació per a comprovar l'estat del cavall».

El president de Progreso en Verde, Guillermo Amengual, ha declarat que «és lamentable, es desploma un altre cavall a Palma i els conductors de les caleses en lloc de mirar pel benestar de l'animal i menar-lo a les quadres per evitar qualsevol situació de perill tant per al cavall com per a la ciutadania, decideixen que continuï sent explotat» i ha anunciat que «denunciarem l'ocorregut davant la Fiscalia i a les institucions per no fer el seu treball».