La renovació de l’enllumenat públic ha reduït el consum energètic anual en més d’un 40% en la darrera dècada

Des de l’any 2012, data en què s’audità el consum energètic de l’enllumenat de Palma, fins l’any 2021 el consum energètic anual de l’enllumenat públic de la ciutat s’ha reduït en un 41%.

Aquesta reducció del consum energètic ha anat acompanyada d’una disminució de les emissions de co2 que s’ha anat incrementat de forma gradual, any rere any i que ha arribat a suposar gairebé un 38% menys d’emissions de tones de co2 des de l’any 2015 fins l’actualitat.

Aquestes xifres s’han assolit gràcies a tot el conjunt d’actuacions que s’han executat des del Servei d’enllumenat de l’àrea d’Infraestructures i Accessibilitat de l’Ajuntament de Palma des de l’any 2015 i que, en concret, en els darrers tres anys han suposat una inversió d’uns 31 milions d’euros.

Aquestes actuacions, que formen part del pla de barris i han arribat a zones com el polígon de Son Castelló, el polígon de Can Valero i Son Valentí, el barri de Foners, el barri de la plaça de Toros, el barri de Santa Catalina, el barri de Son Espanyolet, Camp d’en Serralta, Pere Garau, la zona de Los Almendros i a Es Fortí.

Així mateix, s’han executat aquests darrers anys projectes que han permès substituir la tecnologia antiga de làmpades de mercuri per tecnologia Led a indrets com Son Rullan-Verge de Lluc, Can Capes-Son Gotleu, Son Canals, al centre històric, als Hostalets i al passeig del Molinar. També s’ha actuat als barris de Son Flor i Son Dameto. La reducció del consum energètic ha estat possible gràcies a la implantació de la tecnologia Led.

Aquesta renovació també s’ha reflectit en un menor cost econòmic per l’Ajuntament de Palma. Així, les xifres d’estalvi assolides arriben fins a un 46%.