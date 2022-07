Demanen la cancel·lació de les corregudes de toros previstes a Palma

Progrés en Verd ha exigit al Govern i a l'Ajuntament de Palma la cancel·lació de les corregudes de toros previstes a Palma pels dies 4 i 5 d'agost, ja que «la plaça de bous no reuneix les condicions mínimes exigides a la llei i per l'estat evident de deterioració de totes les dependències de la plaça».

El president de la formació, Guillermo Amengual, ha demanat contundència a les institucions: «Estam cansats que es miri cap a un altre costat davant tota classe d'incompliments».

D'acord amb Amengual, a la plaça hi ha esquerdes a les graderies, la part d'abaix està en males condicions, i la infermeria i el quiròfan no reuneixen els requisits mínims per a la seva utilització, entre altres qüestions.

«Tots saben que la plaça de toros de Palma necessita una inversió milionària per a continuar celebrant corregudes de toros, per la qual cosa no permetrem que se saltin la llei com de costum», ha declarat Amengual.

El líder de la formació animalista, ja ha denunciat en anys anteriors l'estat de la plaça de toros i ha exigit la fi de totes les actuacions, corregudes de toros i concerts, «per suposar les deficiències de la plaça un perill per a la ciutadania».