Més d’un centenar de persones es concentren a Cort en suport a Neus Truyol

Més d’un centenar de persones s’han concentrat aquest dijous a la plaça de Cort per mostrar el seu suport a la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat i portaveu de MÉS-Estimam Palma, Neus Truyol, davant l’acusació de la Fiscalia pels abocaments d’Emaya. «Fa més de 20 anys que hi ha vessaments i va ser, precisament, Neus Truyol qui va iniciar el procés cap a la seva solució. No només li donam suport, sinó que estam orgullosos d’ella», ha declarat el coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

També han assistit a l'acte el secretari general de la formació, Jaume Alzamora, el tinent de Batle de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma, Antoni Noguera, la coordinadora general de Benestar Social, Catalina Trobat, entre d'altres càrrecs de MÉS. Per la seva banda, la portaveu de MÉS-Estimam Palma ha agraït les mostres de suport rebudes i ha assegurat que «això demostra que ningú entén aquest cas».

Truyol també ha afegit que «MÉS és un partit valent que apostam pel benestar de les persones i el medi ambient i continuarem treballant pesi a qui li pesi». En aquest sentit ha recalcat que «hem de seguir fent feina per millorar aquesta ciutat i reduir els vessaments, com ja vam començar a fer al 2015 quan jo era presidenta d’Emaya i ho continuarem fent».

«No defallirem davant denúncies que tenen un clar origen polític de persones que, precisament, estan en contra de les mesures que MÉS per Mallorca i MÉS-Estimam Palma encapçalen», ha puntualitzat Apesteguia. «No tenim por i continuarem fent aquestes polítiques transformadores. Donam tot el nostre suport a Neus Truyol ara i per a què continuï els propers quatre anys fent polítiques valentes», ha dit per concloure.