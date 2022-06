El Centre Oceanogràfic de les Balears millorarà l'oferta cultural de Palma amb el seu nou ús

El ple de l'Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dijous per unanimitat la cessió de l'edifici del Centre Oceanogràfic de les Balears al Consistori per usos culturals.

En un comunicat, el president del PP de Palma, Jaime Martínez, ha recordat que a principis de juny ja va indicar que el centre era idoni com a seu per un museu. A més, ha agraït a la resta de forces polítiques que hagin donat el seu suport a una proposta «que suma per millorar l'oferta cultural de Palma».

La idea de convertir aquest centre en un museu sorgeix del pla que està desenvolupant el PP de Palma per generar un conjunt cultural atractiu per la ciutat. A més, la petició està motivada per l'anunci de l'Autoritat Portuària de les Balears (APB) sobre donar nous usos a l'immoble.

«Permetria iniciar una obertura de la ciutat a la mar amb equipaments públics en la zona portuària», ha declarat Martínez, qui també ha donat valor al fet que s'hagi pogut arribar a un consens i que la proposta hagi obtingut la unanimitat de vots.

Segons la seva opinió, l'Ajuntament té «el deure de fomentar i donar espai a la cultura». «El Centre Oceanogràfic és un edifici protegit, emblemàtic i un dels més importants de Mallorca de la segona meitat del segle XX. Seria un gran encert que l'Autoritat Portuària el cedís a l'Ajuntament per convertir-lo en un museu», ha manifestat.