Pere Garau continua a l'espera de la biblioteca promesa

Veïnats del barri Pere Garau, a Palma, continuen a l'espera de la biblioteca que se'ls va prometre al 2017.

Als pressupostos participatius del 2017 es va aprovar una biblioteca per a Pere Garau: «La ciutat de Palma està pagant des de l'abril del 2021 el lloguer d'un local a la plaça Pere Garau 2 per un import de 2.115 €/mes. Suposa una despesa acumulada, al mes de juny, de 31.725 €», denuncien els veïnats.

A més, remarquen que Palma té 21 biblioteques arreu de la ciutat però el barri més poblat, Pere Garau, no en té cap.

Per un altre costat, expliquen que el local on s'obrirà la biblioteca només té 150 metres de superfície útil, «un equipament que neix amb mancances per a un barri de 28.394 habitants».

No és un cas aïllat al barri

El casal de barri i el local de pàrquing de bicicletes del carrer estret de Pere Llobera també estan de lloguer, el que per als veïnats demostra la nul·la voluntat de Cort d'adquirir solars o equipaments per a Pere Garau com es va comprometre al ple de novembre de 2018.

El local del casal de barri té 226 metres i no té llum natural.

Equipaments dignes mínims per al barri

Un centre cívic, un centre de salut nou i cèntric, zones esportives i una atenció preferent en matèria de neteja o conscienciació són demandes històriques dels veïnats.