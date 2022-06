L'STEI denuncia la «banalització i mercantilització» de l'Orgull per part de l'Ajuntament de Palma

L'STEI Intersindical ha denunciat aquest dissabte que l'Ajuntament de Palma, amb la regidora de Justícia Social i LGTBI, Sonia Vivas al capdavant, «banalitzi i mercantilitzi» l'Orgull 2022.

El sindicat propi de les Balears qualifica «d'esperpèntica» la roda de premsa organitzada divendres per l'àrea que dirigeix Vivas per presentar la Pride Week i lamenta els arguments «mercantilistes i classistes» utilitzats, sobretot, per la presidenta d'Ella Global Community, Kristin Hansen, per a justificar la celebració d'aquest esdeveniment.

Segons l'STEI, l'objectiu principal de la celebració de l'Orgull LGTBI a tot el món és «instar per la tolerància i igualtat de les lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals, queer i altres orientacions sexuals o identitats de gènere socialment marginades i oprimides».

En aquest sentit, el sindicat vol informar la senyora Hansen «que a Mallorca fa més de trenta anys que des de diferents moviments socials, encapçalats per Ben Amics, s'organitza el dia de l'Orgull i no pot dir, com va fer, 'finalmente hay un Orgullo como tiene que ser celebrado'».

Com a sindicat de classe, l'STEI lamenta que es «continuïn utilitzant estereotips» com els del major poder adquisitiu del col·lectiu LGTBI, la qual cosa converteix aquest acte institucional «en una festa classista» amb la finalitat d'atreure gent «amb poder adquisitiu que 'después vienen aquí y compran pisos', promocionat d'aquesta manera la gentrificació dels nostres barris». A més, segons el sindicat, el col·lectiu LGTBI el formen «persones de tots els extractes socials i no només persones amb poder adquisitiu alt».

Segons l'STEI, cal demanar la regidora Sonia Vivas «respecte envers la llengua pròpia de les Balears i, que com a responsable pública de l'Ajuntament de Palma, té l'obligació legal d'utilitzar la llengua catalana en les seves intervencions públiques». «La roda de premsa de divendres fou un acte de greuge, no només envers el col·lectiu LGTBI, sinó envers la llengua pròpia de la ciutat de Palma, ja que amb l'única excepció del coordinador del Districte Nord, Miquel Àngel Barceló, la resta ni es dignaren a utilitzar la llengua catalana», ha sentenciat l'STEI.