La societat mallorquina respon unànimement contra les declaracions deplorables de l'organitzadora de l'Orgull

Kristin Hansen, presidenta d'Ella Global Community, es va cobrir de glòria en la presentació de la Pride Week de Palma amb unes declaracions totalment reprovables.

Després d'assegurar que fa 18 anys que viu a Mallorca, però sense parlar ni un poc el català, va remarcar que l'objectiu d'aquesta celebració és atreure «el turista LGTBI, que gasta molt més». I va afegir frases com «pots fer-te un petó a la plaça de Cort. Això cal rendibilitzar-ho» o «aquestes persones després venen aquí i compren pisos». Així, va corroborar la denúncia feta per l'associació LGTBI de les Illes Balears, Ben Amics, en què acusaven la regidora Sonia Vivas de mercantilitzar l'Orgull.

No satisfeta amb aquestes declaracions, Hansen va demostrar tenir un desconeixement absolut de la societat mallorquina i va fer públiques aquest ignominiós discurs des de l'Ajuntament de Palma: «Vendrà gent del camp que mai ha vist una lesbiana i diran: 'Mira! Una lesbiana és com qualsevol altra persona'. És important perquè quan vas 15 km dins l'illa ja hi ha una altra mentalitat».

Evidentment, la societat mallorquina, com també des de l'àmbit polític, ha respost unànimement a aquestes greus declaracions:

El que ha de fer vostè es sortir un poc més allà de la carretera de cintura . Veure una Mallorca diria encara més oberta sexualment o igual que Palma.

Fa anys que els de la part forana follam i besam en la persona que volem lliurament. https://t.co/TH3o8VCQl1 — Pep Cala Bona (@pepcalabona) June 10, 2022

Dels creadors de "l'infant mallorquí en edat escolar que no sabia xerrar castellà" arriba ara "l'habitant de la part forana que no havia vist mai una lesbiana". — Josep R. Cerdà (@pepcerda) June 11, 2022

Jo el que me fascina més de tot plegat no és ja ni la mercantilització, ni la incompetència de la regidora ni la ignorància que vomita aquesta dona. El que em fascina és que se suposa que existeix una Mallorca rural desconnectada del s.XXI. — Ferran Rosa (@ferranrosa) June 10, 2022

Missatge urgent en nom de TOTS els mallorquins. Sí, de tots.



S'havia de dir i s'ha dit. pic.twitter.com/ZVmcNKN7iZ — Àngel Aguiló Palou (@AngelAguiloP) June 11, 2022

Ara que representants del @psibpsoe @PodemosBaleares i @MESperMallorca han mostrat desacord amb la persona que l'organitza, la pròxima passa és cessar na Sonia Vivas i suspendre i retirar tot dobler públic retirable d'aquest esperpent de capitalisme rosa que és el Pride. — Un de Mallorca i es Raiguer (@pere_j) June 11, 2022

M'encén veure el vídeo de la senyora aquesta que es creu amb el dret d'explicar-nos com som els mallorquins quan és evident que ni s'ha pres la molèstia de parlar amb cap. Ni hem de mester gent així, ni les seves lliçons. Arruix. I ni un euro nostre @hila — Mita (@ColomaFuster) June 11, 2022

Ni una coma a discutir.



- Les declaracions són una vergonya i només són una mostra d'un desconeixement brutal i colonialisme recalcitrant.



- Na Sonia Vivas si tengués un mínim de dignitat tornaria s'acta al seu partit. A tots els efectes una sangonera de lo públic. https://t.co/GUE5QXc2sM — Àlex Segura Castelltort (@Alx_Segura) June 11, 2022

Amem si ho he pillat: pagam una doblerada a una amiga d'una regidora perquè venguin de la part forana a comprar pisos a Cort, fer de voyeur per comprovar que les lesbianes són persones normals i després vendre les fotos com a souvenir als guiris? — Xisca Mir Socías (@xiscons) June 10, 2022

Reim molt amb els forans que no hem vist mai una lesbiana, però aquí darrere hi ha un discurs de paternalisme colonialista que ho tenyeix tot. — Gabriel Mayol (@bielxiu) June 10, 2022

Desde Podemos Illes Balears deploramos las manifestaciones de la señora Kristin Hansen. Sus declaraciones ponen de manifiesto un absoluto desconocimiento de la realidad balear y un provincianismo que define a quién lo manifiesta. — Podemos Illes Balears (@PodemosBaleares) June 10, 2022

Home, silenci no és la paraula després de tot el renou generat. Les posicions son clares. S’ha evidenciat el menyspreu i desconeixement de la nostra part forana i per suposat que ho rebutjo. La comunitat LGTBI no ens mereixem aquesta polémica. Reivindicació orgullosa sempre! https://t.co/PN4rVvQTgL — Alberto Jarabo (@albertjarabo) June 10, 2022

PROU! La FELIB, en nom de tots els municipis de les Illes, vol que Kristin Hansen, presidenta de Ella Global Community, es disculpi amb els veïnats de part forana. La gent no és ni més pura, ni més ignorant, ni viu a una realitat paral·lela al món #LGTBI del que en forma part pic.twitter.com/4G9SggpWNm — FELIB (@FELIB_info) June 10, 2022

Orgullosa de l'Orgull que reivindica drets i llibertats, organitzat per entitats locals.

L'Orgull per l'accés a l'habitatge, per un turisme no massificat, pel respecte pels pobles de Mallorca.

Lamentam les declaracions que han faltat al respecte al col•lectiu i a la ciutadania — Neus Truyol Caimari (@Neustru) June 10, 2022

Som una marieta de camp que té clar que les seves besades no són per rendibilitzar res. Són, simplement, per desitjar lliurement. I no, jo no puc comprar pisos perquè som jove i precari... i agrairia que el meu govern invertís els seus recursos en millorar la vida de la gent. https://t.co/y6npXzJPBb — Miquel Rosselló Xamena (@MiquelXamena) June 10, 2022