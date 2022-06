Mobilització a Palma per a evitar el sacrifici del cavall d'una galera que feia servei en males condicions

Progreso en Verde ha iniciat una mobilització per a evitar el sacrifici del cavall d'una galera de Palma que feia servei en males condicions. El partit animalista després de ser coneixedor, a través d'una nota de la Policia Local, que s'havia denunciat a un conductor d'una galera per explotar a un cavall vell i coix, està tractant d'esbrinar la situació actual del cavall, per a evitar «que sigui sacrificat davant la impossibilitat que els manadors puguin continuar lucrant-se amb ell». La formació política exigeix «la retirada de la llicència al conductor infractor, ja que pot posar en perill la vida del cavall i posar en risc a la ciutadania».

Progreso en Verde lamenta que tant la Policia Local com l'àrea de Medi Ambient de Palma, no han volgut «facilitar el nom del cavall o el número de galera per a tractar d'evitar la mort de l'animal».

«Estem treballant a contrarellotge per a evitar, si no ha ocorregut ja, el sacrifici del cavall de la galera que han declarat no apte per a prestar el servei, a causa de la seva edat i la coixesa de dues cames. És lamentable i una absoluta vergonya el que fan els conductors de les galeres amb els cavalls. Els maltracten i exploten fins que no els serveixen i després els manen a l'escorxador. Per a ells només són una eina de treball. Portarem aquest cas a la Fiscalia de Medi Ambient de les Balears per un delicte contra l'equí. En concret, en aquest cas, s'incompleixen la Llei 1/92 de protecció animal de les Balears, el mateix reglament de galeres i l'article 337 del Codi Penal. Volem rescatar a aquest pobre cavall i donar-li la vida que es mereix i que li han negat des del primer moment. El servei de galeres de cavalls de Palma viu en la il·legalitat permanent i sembla que a ningú li importi. Si entram a governar a l'Ajuntament de Palma, les galeres de cavalls de Ciutat seran només un mal record per a tots», ha declarat Guillermo Amengual, president de Progreso en Verde.

Amengual ha lamentat també la falta de contundència amb les infraccions dels conductors de les galeres. «Aquest pobre animal havia d'haver estat confiscat el primer dia que va ser localitzat coix i més quan ja havia estat apartat definitivament del servei per la seva edat. Una mostra més que als conductors de les galeres no els importa gens ni mica el que els succeeixi als cavalls i segons sembla a les autoritats tampoc. No aturarem fins a posar fi a l'explotació i maltractament dels cavalls», ha sentenciat.