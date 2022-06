Convoquen una concentració a Palma per a recordar les víctimes de la matança de Tiananmen

Amnistia Internacional Balears sortirà al carrer aquest dissabte per a recordar les víctimes de la matança de Tiananmen, «una sagnant repressió de les autoritats xineses contra el moviment estudiantil prodemocràtic, que va deixar milers de morts».

Així, es concentrarà a la plaça de l'Olivar de Palma a les 19.30 hores amb motiu que aquest dissabte farà 33 anys que el govern de la República Popular de la Xina va respondre amb una brutal repressió a la demanda pacífica de mesures democratitzadores de part de la societat xinesa. Aquesta repressió va incloure l'assassinat d'un nombre indeterminat de persones, possiblement milers, a la plaça de Tiananmen on l'exèrcit va obrir foc i un increment inèdit de les mesures de control dels ciutadans.

Amnistia Internacional ha recordat que a Hong Kong, «últim reducte del país on els fets s'han commemorat durant tres dècades», la vigília tradicional en record de les víctimes ha estat prohibida per les autoritats, i figures destacades de l'organització han estat empresonades.

Per això, preocupats per la situació dels drets humans a la Xina, per a recordar les víctimes de Tiananmen i per a mostrar el seu suport a l'activisme xinès, faran aquesta concentració a Palma davant la seu d'Amnistia Internacional.