Convoquen una concentració de condemna a una agressió homòfoba a Capdepera

La matinada del diumenge al municipi de Capdepera va ser apunyalat un jove al crit de «maricón, maricón de mierda» ferint-li greument l'abdomen i havent de ser atès per emergències.

Davant la gravetat d'aquests fets, des de Ben Amics, Associació LGTBI+ de les Illes Balears, convoquen aquest dijous una concentració per a condemnar l'agressió i sol·licitar la mobilització ciutadana per a identificar l'agressor d'aquest delicte d'odi per homofòbia. La concentració tendrà lloc enfront de la placa de Margalida Borràs, en les escales de la plaça Major de Palma, a les 19.30 hores.

Ben Amics remarca que en els darrers mesos estam sent testimonis de com l'auge de la ultradreta i la legitimació dels discursos d'odi comporten un alarmant augment de les agressions LGTBI-fòbiques arreu de l'Estat. «Especialment en la nostra comunitat autònoma són diversos els estudis que alerten que es continuen produint agressions a les persones LGTBI diàriament», han destacat.

Segons la Diagnosi LGTBI de Palma publicada el passat dimarts per l'entitat, el 69,60% de les persones LGTBI han sofert discriminació per la seva orientació sexual i/o identitat de gènere, no obstant això, tan sols el 7,5% ha denunciat aquestes agressions. «Exigim que s'estableixin els mecanismes de protecció necessaris per a les persones LGTBI davant aquesta mena d'agressions, protocols policials d'actuació eficaços, formació i capacitació de la judicatura perquè aquest tipus de delictes es cataloguin com a delictes d'odi i no com a simples agressions o delictes lleus», remarquen.

A més, l'entitat recorda que en cada illa es compta amb un Servei d'Atenció Integral a les persones LGTBI, al qual es pot acudir en cas de sofrir delictes d'odi i violències motivades per l'LGTBI-fòbia.