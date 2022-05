Tot a punt per a celebrar la jornada 'Memòria i futur' al solar de la Casa del Poble de Palma

Aquest diumenge, 15 de maig, se celebra al carrer Reina Maria Cristina, davant el solar de la Casa del Poble de Palma, la jornada festiva i reivindicativa 'Memòria i futur'.

La trobada, segons els organitzadors, servirà per a «reivindicar la memòria democràtica d'aquest indret clau en la nostra història, així com la funció pública i l'autogestió. També aixecam la veu per posar fre a la gentrificació i turistització dels barris de Palma».

Els Amics de la Casa del Poble junt amb Associació de Veïnats Bons Aires Arxiduc i Stop Desnonaments Mallorca han preparat el següent programa:

-11.00 Assemblea.

-12.30 Ballada popular.

-14.00 Dinar obert. S'han de portar els utensilis i el menjar.

-16.30 Taula rodona 'Llavors del 15-M', amb:

Maties Garcias del Jardí d'Epicur.

Iñaki Aicart de l'Assemblea de Docents.

Shiki de Terra Nostra i l'Ecoxarxa.

Lionel Bechara de l'Ateneu l'Elèctrica i de Transitant

Miquel Àngel Cloquell, coneixedor de les cooperatives d'habitatges.

-18.30 Cercavila

-19.00 Cançó de les mares russes de Kalinka.

-20.00 Concert, amb els grups:

Los Bélmez

Sweet Poo Smell

Sangre fría

Com en les anteriors ocasions, Amics de la Casa del Poble ha assegurat que han pogut realitzar aquest acte «gràcies a l'ajut de les petites i mitjanes empreses que configuren una part vital de la identitat i del teixit comercial del barri». Així, han possibilitat aquesta trobada: el Bar Venècia, la instal·ladora Dinamo Electric, Don Balear, la farmàcia Alomar i els sindicats UOB i STEI.

Reunió amb Aina Calvo

D'altra banda, Amics de la Casa del Poble ha explicat que aquest dilluns, 16 de maig, es reuniran amb Aina Calvo, delegada del Govern espanyol a les Balears, per a tractar les possibles solucions que es poden aportar des de l'Estat en la recuperació del solar de la Casa del Poble de Ciutat.