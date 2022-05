Cort es veu obligat a revisar els exàmens d'oposició a auxiliar administratiu per no disposar d'un programari en català

El tribunal de l'examen d'informàtica de les oposicions d'auxiliar administratiu de les taxes de reposició i estabilització de l'Ajuntament de Palma està revisant les proves a causa d'un problema durant la seva realització, aquest cap de setmana.



L'Institut Municipal d'Innovació (IMI) havia adquirit amb antelació totes les llicències del programari que es demanava per a la prova. Les bases de la convocatòria especificaven que el programari era l'Office365 personal, que té dues versions, la web i la d'escriptori, que són equivalents en funcionalitat, i les preguntes es podien resoldre amb les dues versions.



Durant el primer torn, el passat dissabte 7 de maig, es va detectar que les llicències estaven configurades en anglès. Aquest fet va afectar una fórmula d'Excel d'una de les preguntes de l'examen, que era diferent en els dos idiomes.



Ara, el tribunal corregirà l'examen i revisarà els resultats. Després, publicarà les notes i, com sempre es preveu en aquestes convocatòries, s'obrirà un termini per a presentar recursos davant aquelles preguntes que les persones que han fet l'examen considerin que no estan bé o suposin un perjudici.



A continuació, s'estudiaran i se'ls hi donarà resposta. Podria passar, com en tot procediment d'oposició en aquest període de recurs, que es decideix eliminar alguna de les preguntes si es considera que era errònia, atès que es tracta d'un sistema garantista per a les persones aspirants.



El regidor d'Economia, Hisenda i Innovació, Adrián García, ha volgut agrair la feina del personal de l'IMI, dels membres del tribunal i dels funcionaris i funcionàries que ajudaren davant un procés «complex i de molta responsabilitat».