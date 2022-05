Les empreses municipals de transports de l'Estat es reuneixen a Palma per parlar sobre noves tecnologies i la millora dels serevis

El centre social Flassaders ha acollit aquesta setmana una trobada sobre noves tecnologies, màrqueting i qualitat entre els diferents membres de l'ATUC (Associació de Transports Públics Urbans) a l'Estat espanyol.

El tinent de batle de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de Palma, Francesc Dalmau, ha valorat molt positivament aquestes jornades. «Amb l'oportunitat dels fons europeus, des de l'EMT Palma podrem fer un salt tecnològic. L'intercanvi d'experiències entre diferents operadors de transport públic ens ajuda a prendre decisions més encertades per fer possible la transformació digital», ha dit.

Durant dos dies els responsables de diferents departaments de les empreses municipals que aglutina ATUC s'han reunit per parlar de qüestions d'actualitat com ara la tecnologia per la sostenibilitat ambiental i el desplegament de l'hidrogen, l'accessibilitat per al client universal o l'aprenentatge del transport a la demanda.

A més, l'EMT Palma ha aprofitat la trobada per explicar la seva experiència amb el nou projecte educatiu 'EMT a l'escola' i com aquesta acció està contribuint a fidelitzar usuaris més joves. Des de l'EMT Madrid també s'ha explicat el seu projecte d'atenció a la ciutadania.

La trobada finalitzà divendres amb una posada en comú de qüestions com ara la digitalització del sistema de pagament, requisits tècnics per les infraestructures del transport públic en superfície o l'evolució de la demanda després de la pandèmia, entre d'altres.